Lydia Yeşil Enerji'den yeni adım

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Birleşmenin tamamlanması halinde şirketin 1 milyon 891 bin TL olan sermayesi yüzde 95,60 artırılarak 3 milyon 698 bin TL’ye çıkarılacak. Batıliman ortaklarına her 0,01 TL nominal değerli pay için 0,00006026 adet Lydia Yeşil Enerji payı verilecek.

Uzman kuruluş raporunda Lydia Yeşil Enerji’nin değeri 9,21 milyar TL, Batıliman’ın değeri ise 8,80 milyar TL olarak hesaplandı. Birleşmeye olumsuz oy vererek muhalefet şerhini tutanağa işleten yatırımcılar, pay başına 14 bin 6,48 TL’den ayrılma hakkını kullanabilecek.

İşlemin tamamlanması için SPK onayı ve birleşme sözleşmesinin genel kurulda kabul edilmesi gerekiyor. Batıliman, Batıçim Batı Anadolu Çimento’nun yüzde 90 oranında bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteriyor.