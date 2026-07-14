Samsung Wall Street seçeneğini masaya aldı

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, hisselerinin ABD piyasalarında işlem görmesini sağlayacak yeni bir seçeneği değerlendiriyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre şirket, Amerikan depo sertifikası olarak bilinen ADR ihracı için ilk incelemelere başladı.

Samsung tarafından henüz resmî olarak açıklanmayan planın büyüklüğü, işlem göreceği piyasa ve olası takvimine ilişkin kesin bir karar bulunmuyor.

ABD’li yatırımcıların erişimi kolaylaşabilir

Amerikan depo sertifikaları, ABD dışındaki şirketlerin hisselerini temsil eden ve dolar üzerinden ABD piyasalarında alınıp satılabilen menkul kıymetlerden oluşuyor.

Olası bir ADR programı, ABD’deki bireysel ve kurumsal yatırımcıların Samsung hisselerine kendi piyasaları üzerinden daha kolay ulaşmasını sağlayabilir.

Samsung hisseleri halen Güney Kore Borsası’nda işlem görüyor. Şirketin hisselerini temsil eden küresel depo sertifikaları ise Londra Borsası’nda alınıp satılıyor.

ABD’de oluşturulacak yeni bir işlem kanalı, Samsung’un küresel yatırımcı tabanını genişletebilir ve şirket hisselerindeki işlem hacmini artırabilir.

SK Hynix’e gösterilen talep dikkat çekti

Samsung’un ABD seçeneğini değerlendirdiğine yönelik haber, Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix’in Nasdaq’ta gerçekleştirdiği depo sertifikası ihracının ardından geldi.

SK Hynix’in ABD’deki pay satışına yatırımcılardan sunulan miktarın çok üzerinde talep gelmesi, Güney Koreli teknoloji şirketlerinin Amerikan piyasalarına ilgisini artırdı.

Yapay zekâ yatırımlarındaki büyüme, veri merkezlerinde kullanılan gelişmiş bellek çiplerine yönelik talebi yükseltirken Samsung, SK Hynix ve Micron arasındaki küresel rekabet de hızlanıyor.

ABD piyasalarında işlem görmek, Samsung’un yapay zekâ ve yarı iletken sektörüne yatırım yapmak isteyen fonların radarına daha güçlü biçimde girmesine katkı sağlayabilir.

Henüz kesinleşmiş karar yok

Samsung’un ADR ihracı ihtimalini değerlendirdiğine ilişkin bilgi, sürecin henüz erken aşamada bulunduğuna işaret ediyor.

Şirketin planı sürdürmeme, işlemin kapsamını değiştirme veya farklı bir piyasa seçeneğine yönelme ihtimali de bulunuyor.

Reuters, konuya ilişkin haberi bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirirken Samsung’dan henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi.