DeepSeek 74 milyar dolarlık değerin peşinde

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DeepSeek, yeni yatırım turunda 50 milyar yuana kadar kaynak toplamaya hazırlanıyor. Görüşmelerde şirket için yaklaşık 500 milyar yuan, yani 74 milyar dolarlık değerleme üzerinde duruluyor.

Çinli yapay zekâ şirketi aynı zamanda Şanghay’daki STAR Market’te işlem görmek üzere hazırlıklara başladı. Şirket yönetiminin halka arz başvurusunu 2026 yılı içinde tamamlamak için iç hedef belirlediği bildirildi.

Finansman ve halka arz görüşmeleri henüz erken aşamada bulunuyor. Toplanacak kaynak miktarı, değerleme ve başvuru takvimi görüşmelerin seyrine göre değişebilecek.

Arka arkaya ikinci tur

Yeni finansman planı, DeepSeek’in haziran ayında tamamladığı ilk dış yatırım turundan yalnızca birkaç hafta sonra gündeme geldi. Şirket söz konusu turda yaklaşık 7,4 milyar dolar kaynak topladı.

Haziran ayındaki yatırım sonrasında DeepSeek’in değeri yaklaşık 450 milyar yuan olarak hesaplandı. Yeni görüşmelerde değerlemenin 500 milyar yuana çıkarılması, şirket değerinin kısa süre içinde yaklaşık yüzde 11 artması anlamına geliyor.

Arka arkaya gelen finansman turları, yatırımcıların DeepSeek’e ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Aynı zamanda yapay zekâ şirketlerinin veri merkezi, işlem gücü ve uzman çalışan ihtiyacı nedeniyle giderek daha fazla sermayeye ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.

DeepSeek uzun süre dış yatırım almayan bir şirket olarak sektörde ayrışmıştı. Kurucu Liang Wenfeng, şirketin faaliyetlerini ağırlıklı olarak niceliksel yatırım fonu High-Flyer üzerinden finanse ediyordu.

Yapay zekâ maliyeti büyüyor

DeepSeek, 2025 yılında düşük geliştirme ve işletme maliyetine sahip modelleriyle küresel teknoloji piyasalarının dikkatini çekti. Şirketin modellerinin daha düşük maliyetle önde gelen ABD sistemlerine yakın performans gösterebildiği değerlendirmesi, yapay zekâ hisselerinde sert fiyat hareketlerine yol açmıştı.

Düşük maliyet iddiasına rağmen gelişmiş modeller üretmek için gereken harcamalar büyümeye devam ediyor. Yüksek işlem gücü, veri merkezi kapasitesi, elektrik tüketimi ve mühendislik ücretleri yapay zekâ şirketlerinin en büyük maliyet kalemleri arasında bulunuyor.

DeepSeek, haziran ayındaki finansman turunun ardından veri merkezleri ve yapay zekâ ajanları dahil birçok bölümde çalışan sayısını iki katına çıkarmayı planladığını açıkladı. Sınırlı yönlendirmeyle görev yapabilen yapay zekâ ajanlarının geliştirilmesi, daha yüksek işlem kapasitesi ve yeni altyapı yatırımları gerektiriyor.

Şirketin 50 milyar yuana kadar yeni kaynak araması, düşük maliyetli model stratejisinin artık büyük ölçekli sermaye harcamalarıyla desteklenmesi gerektiğini gösteriyor.

Kendi çipini geliştiriyor

DeepSeek’in yeni yatırım planında donanım yatırımları da önemli yer tutuyor. Şirketin yapay zekâ modellerinin çalıştırılmasında kullanılacak kendi çıkarım çipini geliştirmek için hazırlık yaptığı belirtiliyor.

Çıkarım çipleri, eğitilmiş yapay zekâ modellerinin kullanıcı taleplerini işleyerek yanıt üretmesini sağlıyor. DeepSeek, çip tasarımında görev alacak mühendisler için işe alımları artırırken kendi donanımını geliştirerek dış tedarikçilere bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Çinli yapay zekâ şirketleri, ABD’nin gelişmiş çiplere yönelik ihracat kısıtlamaları nedeniyle işlem gücüne erişimde baskı yaşıyor. Yerli çip geliştirme çalışmaları, DeepSeek’in veri merkezi maliyetlerini kontrol etmesi ve kapasitesini büyütmesi açısından önem taşıyor.

Çin pazarındaki rekabet de sermaye ihtiyacını artırıyor. DeepSeek; ByteDance ve Alibaba gibi teknoloji gruplarının yanı sıra Z.ai, Moonshot AI ve MiniMax gibi yüksek finansman gücüne sahip girişimlerle yarışıyor.

Büyük yatırımcılar masada

DeepSeek’in haziran ayındaki ilk yatırım turunda en büyük kaynak kurucu Liang Wenfeng’den geldi. Liang, şirkete kişisel olarak 20 milyar yuan yatırdı.

Tencent Holdings 10 milyar yuan, elektrikli araç bataryası üreticisi CATL ise 5 milyar yuan yatırımla turun en büyük dış yatırımcıları oldu. Tencent ve CATL, finansman sonrasında DeepSeek’in en büyük dış ortakları arasına girdi.

Yatırımcı listesinde Çin’in devlet destekli ulusal yapay zekâ fonu da bulunuyor. NetEase ve JD.com da şirkete kaynak sağlayan büyük teknoloji grupları arasında yer aldı.

Devlet destekli fonun katılımı, DeepSeek’in Çin yönetiminin yerli yapay zekâ şirketleri oluşturma ve yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltma hedefindeki önemini gösteriyor. Yeni yatırım turuna hangi mevcut ortakların katılacağı ise henüz açıklanmadı.

Halka arz takvimi net değil

DeepSeek, halka arz için Şanghay Borsası’nın teknoloji şirketlerine odaklanan STAR Market pazarını değerlendiriyor. STAR Market, Çin’in yarı iletken, robotik, biyoteknoloji ve yapay zekâ şirketlerine sermaye sağlama stratejisinin önemli araçlarından biri olarak kullanılıyor.

Şirketin iç hedefi halka arz başvurusunu 2026 yılı bitmeden tamamlamak olsa da hisselerin ne zaman işlem görmeye başlayacağına ilişkin kesin bir tarih bulunmuyor. Düzenleyici kurumların incelemesi, şirketin finansal yapısı ve yeni yatırım turunun sonuçları takvimi belirleyecek.

DeepSeek konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı. Yeni finansman turunun koşulları ile halka arz planının değişebileceği belirtiliyor.

Önümüzdeki dönemde 50 milyar yuanlık yatırım turunun büyüklüğü, 500 milyar yuanlık değerlemenin korunup korunmayacağı ve STAR Market başvurusunun hangi tarihte yapılacağı izlenecek. Kaynağın veri merkezleri, çalışan artışı ve çip geliştirme projeleri arasında nasıl dağıtılacağı da şirketin küresel rekabetteki konumunu belirleyecek.