Google, Meta ve Amazon için kritik uyarı: Kasa negatife dönebilir

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Citi, Alphabet, Meta Platforms ve Amazon'un yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlarının 2027 yılında toplam 801 milyar dolara ulaşacağını tahmin etti. Bankaya göre hızla büyüyen sermaye harcamaları, üç şirketin de 2027 ve 2028 yıllarında negatif serbest nakit akışı kaydetmesine neden olabilir.

2026 yılının ikinci çeyrek bilanço dönemi öncesinde tahminlerini güncelleyen Citi, Alphabet, Meta ve Amazon'un yatırım harcamalarına ilişkin beklentilerini belirgin biçimde yükseltti. Banka, şirketlerin ikinci çeyrek sonuçlarının gelir ve kârlılık açısından piyasa öngörülerini aşacağını da düşünüyor.

Citi'nin değerlendirmesinde, "Sermaye harcaması tahminlerimizi önemli ölçüde artırıyoruz. Bunun sonucunda üç şirketin de 2027 ve 2028 yıllarında negatif serbest nakit akışı kaydetmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

En yüksek yatırım Alphabet'ten bekleniyor

Banka, Alphabet'in 2027 yılı sermaye harcaması tahminini yaklaşık yüzde 21 artırarak 308 milyar dolara yükseltti. Meta için öngörü yüzde 22 artışla 205 milyar dolara, Amazon için ise yaklaşık yüzde 12 yükselişle 288 milyar dolara çıkarıldı.

Yıllık gelirleri yüz milyarlarca doları bulan üç şirketin aynı dönemde negatif serbest nakit akışına geçme ihtimali, yapay zekâ altyapısının gerektirdiği yatırım büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Citi ise bu tabloyu şirketlerin finansal açıdan zorlandığına dair bir işaret olarak değil, uzun vadeli ve bilinçli bir stratejik tercih şeklinde değerlendiriyor. Banka, "Güçlü talep eğilimlerinin devam etmesi nedeniyle odak noktası, her şirketin yapay zekâ işlem gücü ve altyapısına yaptığı yatırımlar olmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Meta 14 gigavatlık kapasite hedefliyor

Meta'nın artan yatırım bütçesinde, yaklaşık 14 gigavatlık bilgi işlem kapasitesine ulaşma hedefinin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Söz konusu hedef, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında süren yapay zekâ rekabetinin yalnızca yazılım ve çiplerle sınırlı kalmadığını; veri merkezleri, enerji ve işlem kapasitesi açısından da büyük bir fiziksel altyapıya dönüştüğünü gösteriyor.

Google Cloud gelirlerinde sert artış bekleniyor

Citi, Google Cloud Platform'un 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 68,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. Platformun 2027 gelirinin ise yüzde 93,5 artışla 190 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Banka, ilk kez Google'ın Tensor Processing Unit satışlarını da bulut gelirlerine ilişkin hesaplamasına dahil etti. Citi'nin 2027 yılı tahmininde TPU satışlarından yaklaşık 62 milyar dolarlık gelir elde edilmesi öngörülüyor.

Bu adım, Google'ın kendi geliştirdiği yapay zekâ çiplerinin artık yalnızca şirket içi bir maliyet unsuru değil, takip edilebilir ve önemli bir gelir kaynağı olarak görüldüğüne işaret ediyor.

AWS büyümesinde yapay zekâ etkisi

Amazon Web Services'ın 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 32,5 büyüyeceğini tahmin eden Citi, yılın tamamı için yüzde 33,5'lik artış öngörüyor. AWS'nin 2027'deki büyüme beklentisi ise yüzde 40 seviyesinde bulunuyor.

Citi, AWS'de beklenen hızlanmayı yapay zekâ kullanımının yaygınlaşmasına ve şirketin bilgi işlem kapasitesini artırmasına bağlıyor.

Banka, "Yapay zekâ kullanımının hızlanması ve daha fazla bilgi işlem kapasitesi, AWS'nin büyümesini destekliyor" ifadelerini kullanırken, bilanço dönemi öncesinde yatırımcıların en yakından izleyeceği konulardan birinin altyapı harcamaları olacağını belirtti.

Reklam ve e-ticaret tarafında olumlu sinyaller

Citi'ye göre teknoloji şirketlerinin kısa vadeli performansını yalnızca bulut hizmetleri ve yapay zekâ yatırımları desteklemeyecek. Dijital reklamcılık ve e-ticaret pazarındaki iyileşmenin de gelir ve kârlılığa olumlu yansıması bekleniyor.

Banka, "Çevrim içi reklamcılık ve e-ticaret eğilimlerindeki iyileşme, kontrollerimize göre 2026'nın ikinci çeyreğinde ve muhtemelen üçüncü çeyrek beklentilerinde tahminlerin üzerinde gelir ve kârlılık performansı sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bu beklentinin, Cannes reklam festivalinde gerçekleştirilen sektör görüşmeleri ile reklam uzmanlarıyla yapılan temaslardan elde edilen bulgulara dayandığı aktarıldı. Veriler, yaz dönemi öncesinde dijital reklam harcamalarının güç kazandığını gösteriyor.

Yatırımcıların odağında yatırımların geri dönüşü var

Citi'nin tahminleri, yatırımcılar açısından iki yönlü bir tablo ortaya koyuyor. İkinci çeyrek bilançolarının beklentileri aşması ve yapay zekâ talebinin güçlü kalması olumlu unsurlar olarak öne çıkıyor.

Buna karşılık dünyanın en yüksek kârlılığa sahip şirketlerinden üçünün aynı anda negatif serbest nakit akışına geçme ihtimali, teknoloji devlerinin finansal yapısında önemli bir değişime işaret ediyor.

Alphabet, Meta ve Amazon'un 2026 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor. Bilanço rakamlarının ardından yatırımcıların asıl odağında, yıllık yüz milyarlarca doları bulan yapay zekâ ve altyapı yatırımlarının ne zaman gelir ve kâra dönüşeceği sorusu bulunacak.