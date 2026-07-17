Çip devi bir ayda yaklaşık yüzde 30 eridi! Hisseler 100 doların altında

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Intel hisseleri, haziran ayının son günlerinde 142 doların üzerine çıkmasının ardından temmuz ayında yönünü aşağı çevirdi. Çip sektöründe görülen kâr satışları ve şirketin ikinci çeyrek bilançosu öncesinde artan temkinli yaklaşım, INTC hisselerinin yeniden 100 dolar seviyesinin altına gerilemesine yol açtı.

Sektör genelinde yapay zekâ yatırımlarının ne ölçüde sürdürülebilir olduğu tartışılırken, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) gibi alanlarda yavaşlama yaşanabileceğine ilişkin haberler de yarı iletken hisselerine yönelik ilgiyi zayıflattı.

18A sürecindeki gecikme yatırımcıları tedirgin etti

Intel'in 18A üretim sürecinde kârlı verime ulaşmasının 2026 sonu veya 2027'ye sarkabileceği beklentisi, yatırımcıları olumsuz etkiledi. Ayrıca 23 Temmuz 2026'da açıklanacak bilanço öncesinde kâr satışlarının artması da hissedeki baskıyı güçlendirdi.

2026'da dikkat çeken yükseliş

Intel hisseleri, 2024 ve 2025'teki yatırımların ardından 2026'da güçlü bir yükseliş kaydetti. Çeyreklik sonuçlardaki toparlanma ve üretim yol haritasına duyulan güven bu performansı desteklerken, yeni nesil işlemcilerin yaygınlaşması ve veri merkezi talebi de beklentileri güçlendirdi.

Dökümhane iş koluna ayrı değerleme

Wall Street'te Intel'in dökümhane faaliyetlerinin ayrı bir değerleme ile ele alınması görüşü güçleniyor. EMIB ve Foveros gibi teknolojiler ile dış müşteri talebi, bu alanda uzun vadeli büyüme beklentisini destekliyor.

HSBC, Intel için 200 dolar hedef fiyat açıklarken, bazı kurumlar sunucu gelirlerindeki yüzde 20-25 büyüme ile birlikte kârlılığın artabileceğini öngörüyor. Üretimde dışa bağımlılığın azalması da marjlar açısından olumlu görülüyor.

Sermaye harcamaları ve rekabet riski

Intel'in 18A üretim sürecini ölçeklendirmesi ve küresel fabrika ağını genişletmesi, yüksek miktarda sermaye harcaması gerektiriyor. Üretim veriminin beklentilerin altında kalması hâlinde söz konusu yatırımların şirketin serbest nakit akışını baskılayabileceği belirtiliyor.

Gelişmiş yapay zekâ hızlandırıcılarının bilgi teknolojileri bütçelerinden geleneksel işlemcilere kıyasla daha fazla pay alması da Intel açısından önemli riskler arasında gösteriliyor. AMD ve TSMC'nin temel pazar segmentlerindeki güçlü konumlarını koruması ise şirket üzerindeki rekabet baskısının devam etmesine neden oluyor.