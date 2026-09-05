New York borsası düşüşle kapandı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,51 azalarak 53.414,25 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,38 azalışla 7.718,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 kayıpla 26.506,99 puana geriledi.

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin haziran ve temmuz verilerinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Böylece haziran ve temmuza ilişkin toplam istihdam, daha önce açıklanandan 55 bin kişi daha yüksek gerçekleşti.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, son verilerde nihayet dezenflasyon yönünde bazı işaretler görüldüğünü belirtmiş, bu eğilimin devam etmesi durumunda bu ay faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyebileceğini söylemişti.

Waller'ın bu ifadeleri sonrasında Fed'in 15-16 Eylül'deki toplantısında politika faizini mevcut seviyede bırakabileceğine dair beklentiler artmıştı.

Beklentileri aşan istihdam verilerinin ardından ise Fed'in bu ay sıkılaştırmaya gidebileceğine ilişkin öngörüler yeniden güçlendi.

Verilerin yayımlanması sonrasında dolar endeksi yüzde 0,26 artışla 99,17'ye yükseldi. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 4,81'e ve 30 yıl vadeli Hazine tahvili faizi yüzde 5,27'ye kadar çıktı.

Analistler, güçlü görünen bir iş gücü piyasasının, Fed'e yüksek enflasyona karşı faiz oranlarını artırma konusunda daha fazla hareket alanı sağlayabileceğini belirtti.

Yine de Fed'in bu ay vereceği politika kararına ilişkin belirsizliğin sürdüğüne işaret eden analistler, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin Bankanın bir sonraki hamlesine dair daha fazla ipucu verebileceğini kaydetti.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da politikanın kısıtlayıcı olmadığını belirterek, "Enflasyon çok yüksek ve hedefimizin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa geri düşürmek o kadar zor olacak. Şu anda duyduğum şey, harekete geçme zamanının geldiği." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, istihdam verilerinin kendisininki hariç tüm tahminleri üçe katladığını vurgulayarak, faizlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Başka bir paylaşımında da Trump, "harika" veriler alındığında piyasaların yükselmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ancak borsa yine düşüyor, çünkü işler iyi gittiğinde enflasyon korkusu yüzünden hemen bunu durdurmamız gerektiğine dair sahte bir gerçeklik algısı içinde yaşıyoruz. Oysa durum tam tersi olmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, böyle devam ederse ülkenin hak ettiği büyümeye ulaşamayacağını belirterek, büyümenin enflasyona neden olmayacağını savundu.

New York borsası, İşçi Bayramı dolayısıyla pazartesi günü işleme kapalı olacak.