New York borsası karışık seyirle kapandı

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S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 7.748,50 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,54 kazançla 26.588,49 puana çıktı.

Makroekonomik veriler, şirketlerin finansal sonuçları ve Orta Doğu'daki gelişmeler, yatırımcıların odağında yer aldı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Her iki veri de piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. Çekirdek enflasyon verileri de beklentilere paralel geldi.

Enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz artırabileceğine yönelik beklentiler zayıflarken, bankanın politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklentiler güçlendi.

Analistler, geçen hafta temmuz ayında istihdam artışının zayıfladığını gösteren verilerin ardından beklentiler doğrultusunda gelen enflasyon verilerinin, Fed'in faiz oranlarını sabit tutabileceğine yönelik beklentileri desteklediğini belirtti.

Bununla birlikte, eylül ayındaki Fed toplantısı öncesinde bir enflasyon verisinin daha açıklanacağına işaret eden analistler, gelecek verilerin para politikasına ilişkin beklentilerde değişikliğe yol açabileceğini ifade etti.

ABD'de yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Devam eden bilanço sezonunda açıklanan şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcıların odağında bulunurken, yapay zeka altyapısına yönelik talebin güçlü seyrettiğine işaret eden sonuçlar teknoloji hisselerindeki yükselişi destekledi.

Bulut bilişim şirketi CoreWeave'in hisseleri, ikinci çeyrek gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 katına çıkmasının ardından yüzde 19,3 değer kazandı.

Super Micro Computer'ın hisseleri de şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 19,02 yükseldi.

Yapay zeka ile bağlantılı diğer şirketlerin hisselerinde de yükseliş görülürken, Nvidia hisseleri yüzde 3, Micron Technology hisseleri yüzde 4,9 ve Oracle hisseleri yüzde 5,4 değer kazandı.

Öte yandan, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların gündeminde olmaya devam ederken, bölgede devam eden çatışmaların enerji arzı ve petrol fiyatları üzerindeki etkisi, enflasyon görünümü açısından yakından takip ediliyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimi sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlere ilişkin belirsizlik de piyasalardaki endişeleri canlı tutuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu belirtti.

İran yönetimi ise Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına, "Şartlarımız kabul edilene kadar Boğaz yeniden açılmayacak." yanıtını verdi.