Hedge fonlar yapay zekâ rallisine karşı pozisyon aldı

Yapay zekâ teması son iki yılda küresel piyasalarda en güçlü yatırım hikâyelerinden biri oldu. Ancak temmuz ayında çip ve teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlar, hedge fonların bu alandaki pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Son veriler, büyük yatırımcıların yapay zekâ temasından tamamen çıkmadığını, fakat artık sektörün tamamına aynı iştahla yaklaşmadığını gösteriyor.

Hazeltree verilerine göre hedge fonlar, temmuz ayında özellikle Super Micro Computer, CoreWeave ve Nebius Group gibi yapay zekâ altyapısı ve işlem gücü hikâyesiyle öne çıkan şirketlerde düşüş yönlü pozisyonlarını artırdı. Bu tablo, piyasanın yapay zekâ rallisinde yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor. Artık yalnızca “yapay zekâ” etiketi taşımak yeterli görülmüyor; gelir üretimi, kârlılık potansiyeli, borçluluk ve değerleme farkları daha belirleyici hale geliyor.

Kısa pozisyonlar büyüdü, Nvidia’da da risk azaltıldı

Temmuz ayında hedge fonların en dikkat çekici hamlesi, bazı yapay zekâ hisselerinde kısa pozisyonları büyütmesi oldu. Super Micro Computer, CoreWeave ve Nebius Group, hem haziranda hem de temmuzda en yoğun düşüş yönlü pozisyon taşınan hisseler arasında yer aldı. Bu hisselerde kısa pozisyonların artması, yatırımcıların yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği ve yapay zekâ altyapısına yapılan harcamaların kâra ne hızla dönüşeceği konusunda daha kuşkucu hale geldiğini gösteriyor.

Benzer bir yön değişimi Nvidia’da da görüldü. Hedge fonlar temmuz ayında Nvidia’daki uzun pozisyonlarını azaltırken kısa pozisyonlarını artırdı. Buna rağmen fonların Nvidia’daki toplam pozisyonu hâlâ net uzun tarafta kalmaya devam etti. Bu da büyük yatırımcıların yapay zekâ temasını tamamen terk etmediğini, ancak sektör liderlerinde bile pozisyon büyüklüğünü daha dikkatli ayarlamaya başladığını ortaya koyuyor.

Piyasadaki bu değişim, teknoloji hisselerinin çok sert bir ay geçirmesinin ardından geldi. ABD’de çip hisselerini izleyen Philadelphia Yarı İletken Endeksi temmuz ayında yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Güney Kore’de teknoloji ağırlıklı Kospi Endeksi ise yüzde 22 düşerek 2008 küresel finans krizinden bu yana en sert aylık kayıplarından birini yaşadı. Satışların arkasında, yapay zekâ yatırımları için ayrılan dev bütçelerin ne kadar süre sürdürülebileceği, bu harcamaların şirket gelirlerine ne hızla yansıyacağı ve bazı hisselerde oluşan yüksek değerlemelerin korunup korunamayacağına ilişkin soru işaretleri bulunuyor.

Ralli bitmiyor, ama kazananlar yeniden seçiliyor

Hedge fonların pozisyon değişimi, yapay zekâ yatırım temasının tamamen çöktüğü anlamına gelmiyor. Aksine veriler, büyük yatırımcıların yapay zekâdan çıkmak yerine sektör içinde daha seçici bir dağılıma yöneldiğini gösteriyor. Hazeltree değerlendirmesine göre fonlar, yılın ilk bölümünde çok hızlı yükselen hisselerde kâr alırken, borç kullanılarak oluşturulmuş çip ve altyapı pozisyonlarını da küçültüyor. Sermaye ise yapay zekâ hikâyesini daha net gelir ve nakit akışına dönüştürebilen şirketlere kayıyor.

Bu yeni evrede oynaklığın daha da artması bekleniyor. Özellikle kısa pozisyonların çok yoğunlaştığı hisselerde, beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlar fiyatlarda tersine çok sert yükselişler yaratabiliyor. CoreWeave bunun en güncel örneklerinden biri oldu. Şirketin ikinci çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından hisseler seans sonrası işlemlerde yükseldi. Böyle durumlarda düşüşe oynayan yatırımcıların zararlarını sınırlamak için hisse geri almak zorunda kalması, “short squeeze” olarak adlandırılan sert yukarı hareketleri tetikleyebiliyor.

Piyasanın geldiği nokta, yapay zekâ rallisinin sona ermesinden çok olgunlaşmaya başladığını düşündürüyor. İlk aşamada hemen her yapay zekâ hissesi aynı anda yükselirken, bundan sonraki dönemde hangi şirketlerin bu büyük teknoloji dalgasını gerçek kazanca dönüştürebileceği daha yakından izlenecek. Hedge fonların son hamlesi de tam olarak buna işaret ediyor: Büyük para, yapay zekâ hikâyesine inanmaya devam ediyor ama artık kazananları yeniden seçiyor.