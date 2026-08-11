MİA Teknoloji 98 milyon TL’lik biyometrik kimlik projesini tamamladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

MİA Teknoloji A.Ş. (MIATK), biyometrik kimlik verilerinin RFID kartlara yazılması, okunması ve güvenli kimlik doğrulama süreçlerine yönelik Ar-Ge projesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Proje 2025’in başında başlamıştı

Şirketin Gazi Üniversitesi Teknopark’ta yürüttüğü proje 1 Ocak 2025 tarihinde başladı. Toplam proje bütçesi 98 milyon 25 bin 490 TL olarak açıklandı.

Çalışma kapsamında biyometrik kimlik verilerinin RFID kartlara güvenli şekilde aktarılması, okunması ve bu veriler üzerinden kimlik doğrulaması yapılmasına yönelik teknolojiler geliştirildi.

Bitirme belgesi resmen tescillendi

Projenin sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından incelendi. Bakanlık ve Gazi Teknopark’ın onayının ardından Proje Bitirme Belgesi 11 Ağustos 2026 tarihinde resmen tescil edildi.

MİA Teknoloji, Ar-Ge proje portföyünü genişletmeye ve yeni teknoloji projeleri geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.