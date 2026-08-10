Kıraç Galvaniz (TCKRC) kârını ikiye katladı

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Borsa İstanbul’da TCKRC koduyla işlem gören Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2026 yılının ilk yarısına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Kıraç Galvaniz bilanço verilerine göre şirketin net dönem kârı 557,6 milyon TL’den 1,14 milyar TL’ye yükseldi.

Yalnızca ikinci çeyrekte elde edilen net kâr da 290,7 milyon TL’den 687,7 milyon TL’ye çıkarak yıllık bazda yüzde 136,6 arttı.

Satışlar yüzde 160 arttı

Şirketin ilk yarı hasılatı geçen yılın aynı dönemindeki 1,35 milyar TL’den 3,50 milyar TL’ye yükselerek yüzde 159,8 büyüdü. Brüt kâr 447,2 milyon TL’den 1,38 milyar TL’ye çıkarken brüt kâr marjı yüzde 33’ten yüzde 39’a yükseldi.

Esas faaliyet kârı da 337,1 milyon TL’den 1,23 milyar TL’ye ulaştı. Buna karşılık 2025’in ilk yarısında 215,8 milyon TL olan net parasal pozisyon kazancı, bu yıl 369,8 milyon TL zarara döndü. Finansman giderleri de 52,7 milyon TL’den 105,1 milyon TL’ye çıktı.

Kıraç Galvaniz bilanço sonuçlarında güçlü satış ve operasyonel kâr büyümesine rağmen net kâr marjı yüzde 41’den yüzde 33’e geriledi. Şirketin özkaynakları 2025 sonundaki 6,08 milyar TL’den 7,21 milyar TL’ye yükselirken toplam varlıkları 9,50 milyar TL’ye ulaştı. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketin bilançosunda operasyonel büyüme öne çıkarken parasal pozisyon kaybı kârlılık üzerindeki temel baskı unsuru oldu.