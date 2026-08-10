Wall Street’te FOMO çılgınlığı

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Fırsatı kaçırma korkusu anlamına gelen FOMO, özellikle yükselişin dışında kalmış yatırımcıların hızla piyasaya dönmesine yol açıyor. Wall Street’teki son hareketin dikkat çekici yanı ise bu eğilimin yalnızca bireysel yatırımcılarda değil, profesyonel fonların pozisyonlarında da görülmesi.

Ralli bir anda hızlandı

S&P 500, 4 Ağustos’a kadar geçen dört işlem gününde yüzde 5,8 yükseldi. Hareketin büyüklüğü, önceki aylardaki sakin seyirle karşılaştırıldığında daha da dikkat çekici hale geliyor.

Endeks, bu yükseliş öncesindeki yaklaşık üç aylık dönemde yalnızca yüzde 5,7’lik bir bantta hareket etmişti. 2006’dan bu yana üç aylık dönemler için ortalama hareket aralığının yüzde 12,5 civarında olması, piyasanın uzun süre alışılmadık ölçüde sıkışık kaldığını gösteriyor.

Temmuz sonunda yapay zeka hisselerinde yaşanan sert satışların ardından gelen hızlı dönüş de yatırımcıların hazırlıksız yakalanmasına neden oldu. Piyasanın yükselmeye devam etmesi, kenarda kalan paranın yeniden borsaya yönelmesini hızlandırdı.

Yükseliş opsiyonlarına hücum başladı

Wall Street’te FOMO etkisinin en belirgin görüldüğü alanlardan biri opsiyon piyasası oldu.

S&P 500 üzerine yükseliş beklentisiyle alınan opsiyonların düşüş beklentisine karşı kullanılan opsiyonlara oranı, bir aylık günlük ortalamada 0,9 seviyesine çıktı. Bu, en az dört yılın en güçlü yükseliş yönlü okumalarından biri olarak öne çıkıyor.

Yatırımcıların kısa sürede sert bir yükseliş yaşanacağı beklentisine ne kadar fazla prim ödediğini gösteren başka bir gösterge de geçen hafta iki yılın zirvesine ulaştı.

Ortaya çıkan tablo, yatırımcıların yalnızca uzun vadeli yükselişe inanarak pozisyon almadığını; rallinin gerisinde kalmamak için daha agresif araçlara yöneldiğini gösteriyor.

Kurumsal yatırımcı da geride kalmaktan korkuyor

FOMO denildiğinde akla çoğunlukla küçük yatırımcıların hızlı alım kararları gelse de son hareketin farklı bir tarafı bulunuyor.

Nationwide Baş Piyasa Stratejisti Mark Hackett, piyasanın düşeceği tezini destekleyen temel gerekçelerin önemli bölümünün zayıfladığını değerlendiriyor. Bu ortamda yükselişe karşı pozisyon almak veya piyasadan tamamen uzak kalmak profesyonel yatırımcılar açısından da daha büyük bir performans riski haline geliyor.

Interactive Brokers Baş Stratejisti Steve Sosnick’in değerlendirmeleri de benzer bir tabloya işaret ediyor. Kurumsal yatırımcıların bir bölümünün artık piyasanın düşmesinden çok devam eden ralliyi kaçırmaktan endişe ettiği belirtiliyor.

Böylece Wall Street FOMO dalgası, yalnızca bireysel yatırımcıların psikolojisini anlatan bir kavram olmaktan çıkarak büyük fonların pozisyonlarını da etkileyen bir piyasa faktörüne dönüşüyor.

Borsa yükselirken korku göstergesi de arttı

Rallinin alışılmadık özelliklerinden biri volatilite cephesinde ortaya çıktı.

Normal şartlarda hisse senetleri güçlü biçimde yükseldiğinde piyasanın korku göstergesi olarak bilinen Cboe Volatilite Endeksi'nin gerilemesi bekleniyor. Ancak 4 Ağustos’ta S&P 500 yaklaşık yüzde 2 yükselirken volatilite endeksi de yaklaşık bir puan arttı.

Bu hareket, yatırımcıların sakin biçimde yükselişe pozisyon almak yerine piyasaya yetişmeye çalıştığı görüşünü güçlendirdi.

Yükseliş yönlü opsiyonlara yoğun talep oluşması, rallinin dışında kalan yatırımcıların olası yeni yükselişe karşı kendilerini hızla korumaya çalıştıklarına işaret ediyor.

FOMO büyüdükçe risk de yükseliyor

Wall Street’teki güçlü iyimserlik beraberinde aşırı ısınma sinyallerini de getiriyor.

S&P 500 şirketlerinden kaçının yükseliş eğiliminde olduğunu izleyen Bullish Percent Index yüzde 70 seviyesinin üzerine çıktı. LPL Financial, bu seviyenin piyasanın aşırı alım bölgesine girdiğine işaret edebileceğine dikkat çekiyor.

Opsiyon piyasasındaki aşırı iyimserlik de bazı yatırımcılar tarafından ters yönde bir uyarı sinyali olarak değerlendiriliyor. Çünkü yükseliş beklentisinin çok geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından paylaşılması, piyasadaki yeni alıcı sayısının azalması riskini beraberinde getirebiliyor.

Buna karşın rallinin tamamen spekülasyona dayandığını söylemek için de güçlü bir gerekçe bulunmuyor. ABD ekonomisinin dayanıklılığı, şirket bilançoları ve yapay zeka yatırımlarına yönelik güçlü ilgi hisse piyasalarını desteklemeyi sürdürüyor.

Wall Street FOMO dalgasının bundan sonraki yönünü belirleyecek temel soru da burada ortaya çıkıyor: Güçlü ekonomik temeller yükselişi taşımaya devam mı edecek, yoksa yatırımcıların ralliyi kaçırma korkusu piyasayı kısa sürede fazla mı ileri götürdü?