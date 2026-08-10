Astor Enerji 351 milyon TL’lik sözleşmeyi imzaladı

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Astor Enerji, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye ilişkin sürecin tamamlandığını duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yaptığı açıklamaya göre, 11 adet Mobil Hibrit Modülü ve yedek malzeme teminini kapsayan iş için 351 milyon 100 bin TL tutarında sözleşme imzalandı.

İhale süreci tamamlandı



Astor Enerji, söz konusu ihalede mayıs ayında en avantajlı teklifi verdiğini açıklamış, temmuz ayında ise ihalenin şirket uhdesinde kaldığını duyurmuştu.

Son açıklamayla birlikte sözleşme aşaması da tamamlandı. İhale bedelinin, şirketin açıklanan son brüt satış hasılatının yüzde 3,78’ine karşılık geldiği belirtildi.