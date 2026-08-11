Wall Street Apple’dan soğuyor

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Apple için Wall Street’te olumsuz görüşler artıyor. Jefferies’in not indirimine gitmesiyle “sat” veya eşdeğeri tavsiye veren kurum sayısı 2012’den bu yana görülen en yüksek seviyeye eşitlendi; baskının merkezinde iPhone ve yapay zekâ var.

Apple hisseleri için Wall Street’te uzun süredir alışılmadık bir tablo oluşmaya başladı. Şirketin güçlü markasına ve devasa gelirlerine rağmen bazı yatırım kuruluşları, önümüzdeki dönemde büyümeyi destekleyecek yeni ürünlerin ve yüksek kâr marjlarının eskisi kadar kolay elde edilemeyeceğinden endişe ediyor.

Jefferies de satış tarafına geçti

Son hamle Jefferies’ten geldi. Kurum Apple hisseleri için tavsiyesini “tut” seviyesinden “düşük performans” seviyesine indirerek satış yönlü görüş bildiren kurumlar arasına katıldı.

Jefferies aynı zamanda Apple için hedef fiyatını 285,56 dolardan 263,66 dolara çekti. Bu seviyenin, not indiriminin yapıldığı sıradaki piyasa fiyatının belirgin biçimde altında olması dikkat çekti.

Kararın ardından Apple hisseleri pazartesi günkü işlemlerde yaklaşık yüzde 1,5 geriledi.

Satış tavsiyelerinde 14 yıl sonra aynı tablo

Jefferies’in kararı tek başına dikkat çekici değil. Apple hisseleri için “sat”, “düşük performans” veya buna eşdeğer görüş bildiren kurumların sayısı en az altıya yükseldi.

Bu sayı, 2012’den bu yana görülen en yüksek seviyeye eşit.

Geçen ay KeyBanc Capital Markets da iPhone talebine ve şirketin değerlemesine ilişkin endişeler nedeniyle Apple için görüşünü aşağı çekmişti. Böylece Wall Street’te Apple konusunda giderek daha temkinli bir grup oluşmaya başladı.

Buna rağmen satış tavsiyeleri henüz piyasanın çoğunluğunu oluşturmuyor. Apple’ı desteklemeyi sürdüren analistlerin temel argümanı şirketin geniş kullanıcı tabanı, hizmet gelirleri ve güçlü nakit üretme kapasitesi.

Apple’ın büyük iPhone planı soru işareti yarattı

Jefferies’in kararındaki en önemli başlıklardan biri Apple’ın gelecek yıl için planladığı öne sürülen tamamen cam tasarımlı iPhone oldu.

Tedarik zincirinden elde edilen bilgilere göre, iPhone’un 20. yılı için düşünülen yüksek fiyatlı modelin üretim sorunları nedeniyle iptal edildiği değerlendiriliyor. Apple tarafından doğrulanmayan bu iddia, yatırımcı açısından yalnızca yeni bir telefon modelinin kaybı anlamına gelmiyor.

Jefferies’e göre Apple’ın son yıllardaki önemli stratejilerinden biri yeni tasarımlar ve üst segment cihazlarla ortalama satış fiyatını yükseltmekti. Yeni form faktörlerin geliştirilmesinin zorlaşması, şirketin bu stratejiyi sürdürmesini güçleştirebilir.

Şimdi beklentilerin önemli bölümü katlanabilir iPhone modeline yönelmiş durumda.

Bellek maliyetleri kâr hesabını zorluyor

Apple hisseleri üzerindeki ikinci soru işareti ise bellek fiyatlarındaki yükseliş.

Yapay zekâ veri merkezlerinin hızla artan talebi, küresel bellek üreticilerinin kapasitesinin önemli bölümünü daha yüksek kârlı yapay zekâ ürünlerine yönlendirmesine neden oluyor. Bunun sonucunda telefon, tablet ve bilgisayarlarda kullanılan standart bellek ürünlerinin fiyatları yükseliyor.

Apple’ın bu baskıyı azaltmak için Çinli bellek üreticisi CXMT’nin ürünlerini test ettiği daha önce gündeme gelmişti.

Yükselen bileşen maliyetlerinin müşterilere fiyat artışı olarak yansıtılması ise iPhone talebinin ne ölçüde dayanıklı kalacağı sorusunu beraberinde getiriyor.

Yapay zekâ tarafında sabır azalıyor

Wall Street’in Apple konusundaki diğer büyük endişesi yapay zekâ.

Microsoft, Google, Meta ve Amazon milyarlarca dolarlık yapay zekâ yatırımlarıyla yeni ürünlerini hızla piyasaya sürerken Apple’ın daha kontrollü ilerlemesi bazı yatırımcılar tarafından dezavantaj olarak görülüyor.

Jefferies de not indiriminde yapay zekâ tarafında sınırlı ilerleme görülmesini gerekçelerden biri olarak gösterdi.

Apple ise cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ yaklaşımını güvenlik, gizlilik ve kullanıcı deneyimi açısından stratejik bir avantaj olarak konumlandırıyor.

Bu nedenle Apple hisseleri açısından Wall Street’te oluşan tartışmanın merkezinde artık yalnızca iPhone satışlarının kaç adet olacağı bulunmuyor. Yeni ürünlerin fiyatları ne kadar yükseltebileceği, bellek maliyetlerinin marjları ne kadar zorlayacağı ve Apple’ın yapay zekâ yarışındaki konumu önümüzdeki dönemin asıl sınavları olacak.