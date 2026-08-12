Yapay zekâ için para musluğu açıldı: 250 milyar dolarlık dev hamle

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yapay zekâ artık yalnızca teknoloji şirketlerinin yatırım yarışı olmaktan çıkıyor. Dev veri merkezlerinin kurulması, yeni elektrik üretim kapasitesi, enerji depolama tesisleri ve kritik altyapının güçlendirilmesi için gereken sermaye Wall Street bankalarını da yarışın merkezine çekti.

Bank of America, ABD’de teknoloji, enerji ve altyapı projelerine yönelik 250 milyar dolarlık yeni bir finansman programı açıkladı. Banka, paranın 18 aylık dönemde kredi, yatırım, sermaye piyasası işlemleri ve danışmanlık hizmetleri üzerinden ekonomiye aktarılmasını hedefliyor.

Para veri merkezlerinden enerjiye akacak

Bank of America’nın “Kritik Altyapı Finansmanı Girişimi” üç ana yatırım alanına odaklanıyor.

İlk sırada veri merkezleri ve yüksek kapasiteli bilgi işlem altyapısı bulunuyor. Yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi ve çalıştırılması için gerekli hesaplama gücünün hızla artması, ABD genelinde dev veri merkezi kampüslerinin kurulmasına yol açıyor.

İkinci alan ise enerji. Yeni veri merkezlerinin yüksek elektrik tüketimi, üretim kapasitesinin yanı sıra şebeke yatırımlarını ve enerji depolama projelerini de zorunlu hale getiriyor. Bankanın programı yenilenebilir enerji üretimi ve depolama yatırımlarını da kapsayacak.

Üçüncü başlıkta ise ulaşım, doğal gaz ve diğer temel altyapı projeleri yer alıyor. Kritik mineraller ve yeni teknoloji yatırımlarıyla bağlantılı tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi de finansman yarışının önemli parçalarından biri haline geliyor.

250 milyar dolarlık hedef 1 Ocak 2026’dan 4 Temmuz 2027’ye kadar olan 18 aylık dönem için hesaplanacak. Banka, yatırımların ekonomik büyümeyi destekleyebileceğini ve on binlerce yeni iş yaratılmasına katkı sağlayabileceğini öngörüyor.

Programın tamamı Bank of America’nın doğrudan 250 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapacağı anlamına gelmiyor. Hedef; kredi, yatırım, sermaye piyasası finansmanı ve farklı bankacılık hizmetleri aracılığıyla projelere toplam 250 milyar dolarlık kaynak sağlanmasını kapsıyor.

Wall Street’te yarış trilyon dolarlara çıktı

Bank of America’nın hamlesi tek başına değerlendirildiğinde devasa görünse de Wall Street’te başlayan altyapı finansmanı yarışının yalnızca bir parçası.

Morgan Stanley, 10 Ağustos’ta ABD’nin teknoloji ve altyapı yatırımlarını desteklemek amacıyla gelecek 10 yılda yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık finansman sağlanmasını hedefleyen yeni programını açıkladı.

JPMorgan Chase de geçen yıl başlattığı 10 yıllık program kapsamında ABD’nin ekonomik güvenliği açısından kritik kabul edilen sektörlerde 1,5 trilyon dolarlık finansman, yatırım ve sermaye aktarımı hedefliyor. Programın içinde kritik minerallerden enerjiye, ileri üretimden yeni nesil teknolojilere kadar geniş bir alan bulunuyor.

Böylece yalnızca bu üç büyük bankanın açıkladığı programların toplam ölçeği 3 trilyon doların üzerine çıkıyor. Ancak programların süreleri ve finansman yöntemleri farklı olduğu için bu rakam doğrudan aynı dönemde yapılacak yatırım miktarı anlamına gelmiyor.

Asıl dikkat çekici değişim, bankaların yapay zekâ yarışını artık yalnızca teknoloji şirketlerinin finansman ihtiyacı üzerinden değerlendirmemesi. Veri merkezlerinin çalışması için gereken elektrik santralleri, doğal gaz hatları, şebekeler, madenler ve ulaşım altyapısı da aynı yatırım zincirinin parçası haline geliyor.

Yapay zekânın asıl darboğazı elektrik olabilir

Yeni finansman yarışının arkasında yapay zekâ sektörünün giderek büyüyen fiziksel altyapı ihtiyacı bulunuyor.

Bir yapay zekâ veri merkezinin kurulması yalnızca yüksek performanslı işlemcilerin satın alınmasından ibaret değil. Tesislerin çalışabilmesi için dev miktarda elektrik, soğutma sistemi, enerji iletim kapasitesi ve yüksek hızlı iletişim altyapısı gerekiyor.

Bu nedenle yapay zekâ yatırımlarının önündeki en önemli darboğazlardan biri giderek enerjiye dönüşüyor. Teknoloji şirketleri milyarlarca dolarlık veri merkezleri açıklarken, projelerin elektrik ihtiyacını karşılayacak üretim ve şebeke yatırımlarının aynı hızda büyümesi gerekiyor.

Yatırım iştahının diğer tarafında ise yerel tepkiler bulunuyor. ABD’de yalnızca 2026’nın ilk çeyreğinde yaklaşık 130 milyar dolar değerindeki 75 veri merkezi projesi; elektrik tüketimi, su kullanımı, gürültü ve çevresel etkiler nedeniyle çeşitli düzeylerde toplumsal muhalefetle karşı karşıya kaldı.

Bu tablo bankaları da daha seçici davranmaya zorluyor. Finansman kuruluşları artık projelerin yalnızca ekonomik fizibilitesine değil, izin süreçlerinin tamamlanmasına ve yerel toplumdan aldığı desteğe de daha fazla önem veriyor.

Yapay zekâ yarışı yeni bir yatırım dönemine giriyor

Yapay zekâ sektörünün ilk büyük yatırım dalgası büyük ölçüde Nvidia gibi çip üreticileri ve Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta gibi teknoloji devleri üzerinden ilerledi.

Yeni aşamada ise yatırım zinciri çok daha genişliyor.

Veri merkezini besleyecek elektrik santralinden enerji depolama tesisine, kritik mineral üretiminden doğal gaz altyapısına kadar çok sayıda sektör yapay zekâ yatırımlarının parçası haline geliyor.

Wall Street’in yüz milyarlarca dolarlık yeni programları da bu dönüşümü gösteriyor. Bankalar yalnızca yapay zekâyı geliştiren şirketleri değil, yapay zekânın çalışabilmesi için gerekli fiziksel ekonomiyi finanse etmek üzere pozisyon alıyor.

Bu nedenle önümüzdeki yıllarda yapay zekâ yarışının en büyük kazananlarının yalnızca teknoloji şirketlerinden çıkmaması mümkün. Elektrik üreticileri, veri merkezi işletmecileri, enerji depolama şirketleri, altyapı grupları ve kritik mineral üreticileri de büyüyen yatırım dalgasının merkezine yerleşebilir.