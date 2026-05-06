ODAŞ'tan Özbekistan'da dev stratejik adım

ODAŞ, yurt dışı yatırımları kapsamında yeni bir stratejik adım attı. Şirketin yüzde yüz oranında bağlı ortaklığı konumundaki Suda Maden A.Ş., büyüme hedefleri doğrultusunda Özbekistan pazarında stratejik bir anlaşmaya imza attı. Orta Asya ve Venezuela gibi bölgelerdeki maden potansiyellerini değerlendiren şirket, rotasını Özbekistan'a çevirdi.

ODAŞ Elektrik (ODAS), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, yüzde 100 bağlı ortaklığı Suda Maden aracılığıyla Orta Asya merkezli stratejik bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Açıklamaya göre şirket, Özbekistan merkezli ve devlete ait Uzbek Technological Metals Complex JSC ile değerli ve stratejik metal madenciliği alanında ortak projeleri kapsayan bir protokol imzaladı.

ODAŞ antimuan ve stratejik metal üretimini hedefledi

İki kurum arasında Özbekistan ve çevre ülkelerdeki antimuan potansiyelini araştırmak amacıyla 5 Mayıs 2026 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol, sadece arama faaliyetlerini değil, aynı zamanda stratejik metal potansiyelinin gün yüzüne çıkarılmasını da kapsadı. Anlaşmanın temel odak noktalarından biri de ortak üretim tesisleri kurmak oldu.

ODAŞ yetkilileri, yatırım fırsatlarının kapsamlı bir şekilde değerlendirileceğini duyurdu. Özbekistan'ın zengin yeraltı kaynakları, şirketin küresel büyüme stratejisi içinde kritik bir rol üstlendi. Hedeflenen tesis yatırımları ile birlikte stratejik metallerin tedarik zincirinde güçlü bir konum elde edilmesi planlandı.

Piyasa hızlı tepki verdi

Borsa tarafında ise bu duyuru güçlü alımlar getirdi. ODAS hisseleri, açıklama sonrasında gelen alımlarla yüzde 9,94 oranında değer kazanarak 7,52 TL ile tavan fiyata ulaştı.