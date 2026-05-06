Asya borsaları yapay zeka ve diplomasi umuduyla yükseliyor

Çarşamba sabahı Asya borsaları güne pozitif bir başlangıç yaptı. Trump, Tahran ile nihai bir anlaşmaya doğru büyük ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından küresel piyasalarda risk iştahı artarken hisse senetleri yükselişe geçti. Aynı zamanda yapay zeka odaklı işlemlerdeki ivme hız kazanıyor.

Hürmüz boğazı şubat ayının sonlarından bu yana abluka altına alınmıştı. Trump, küresel petrol arzının beşte birini taşıyan bu bölgedeki gemilere eşlik etme operasyonunu kısa süreliğine durduracağını belirtti. Bu haber petrol fiyatlarında belirgin bir düşüşe yol açtı. Brent ham petrolü yüzde 1,2 oranında değer kaybederek varil başına 108,51 dolara geriledi. S&P 500 vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 oranında değer kazandı.

Asya borsaları yeni zirveleri test ediyor

Bölgedeki teknoloji rüzgarının etkisiyle Asya borsaları güçlü yükselişler kaydediyor. Çin SSE Composite endeksi yüzde 1,08 artışla 4.156,42 puana ulaştı. Japonya Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,38 primle 59.513,12 puanı gördü. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,62 yükselerek 26.060,45 puan düzeyinde işlem görüyor.

Güney Kore Kospi endeksi yüzde 6,08 oranında güçlü bir artışla 7.358,56 puana sıçrayarak rekor seviyeyi aştı. Westpac analistleri, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ateşkesin devam ettiğini doğrulamasıyla piyasaların sakinleştiğini ifade etti. Bu durum ABD ve Avrupa hisse senetlerindeki toparlanmayı destekledi.

Wall Street teknoloji hisseleri ile güçleniyor

Salı günü S&P 500 yüzde 0,8 ve Nasdaq Bileşik endeksi yüzde 1 oranında değer kazanarak yeni rekor seviyelere ulaştı. Pepperstone Group araştırma başkanı Chris Weston, yatırımcıların özellikle Apple ve bellek üreticisi şirketlerdeki teknoloji hisselerine yönelmeye devam ettiğini aktardı. Wall Street piyasasındaki bu iyimserlik Asya borsaları üzerinde de destekleyici bir etki yaratıyor. Tatil sonrası yeniden açılan Seul piyasasında Samsung Electronics yüzde 12 değer kazanarak 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aştı.

AMD hisseleri, bulut bilişim şirketlerinin yapay zeka altyapısına yönelik harcamalarını artırmasının etkisiyle beklentilerin üzerinde bir gelir tahmini paylaştı. Bu açıklamanın ardından şirket hisseleri yüzde 16,5 oranında yükseldi. Uzmanlar, yapay zeka ekosistemine sağlanan yatırımların Asya bölgesinde ciddi bir değer yarattığını vurguluyor.

Döviz ve emtia piyasalarında son durum

Döviz piyasalarında altı para biriminden oluşan ABD dolar endeksi üç günlük yükseliş serisini sonlandırarak yüzde 0,1 düşüşle 98,236 seviyesine geriledi. Euro 1,1724 dolardan, sterlin ise 1,3577 dolardan işlem görüyor. Avustralya doları risk iştahındaki iyileşmeyle haziran 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 0,7227 dolara yükseldi. ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 4,424 seviyesinde yatay seyrediyor.

Altın fiyatları yüzde 1,2 artışla 4.609,59 dolara çıkarken kripto para piyasasında bitcoin yüzde 0,9 düşüşle 80.881,12 dolara ve ether yüzde 1 kayıpla 2.358,09 dolara geriledi. Mevcut veriler, jeopolitik risklerin azalması ve teknoloji sektöründeki yatırımların artmasıyla Asya borsaları genelinde oluşan iyimser havanın, yılın geri kalanında da küresel sermaye akışını destekleyen ana trend olmaya devam edeceğini gösteriyor.