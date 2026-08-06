Sandisk'te 94 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması

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Yapay zekâ yatırımları yalnızca gelişmiş işlemcilere değil, bu sistemlerin ürettiği devasa verileri saklayan depolama ürünlerine de güçlü talep getiriyor. Bu dönüşümün en büyük kazananlarından Sandisk, gelir ve kârında tarihi artışlar açıklamasına rağmen yatırımcı beklentilerini tam olarak karşılayamadı.

Gelir bir yılda yüzde 372 arttı

Sandisk’in mali yılının dördüncü çeyreğindeki geliri 8,97 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,90 milyar dolar gelir elde etmişti. Böylece yıllık artış yüzde 372 olarak kaydedildi.

Bir önceki çeyreğe göre gelir artışı ise yüzde 51 oldu. Şirket, bu büyümenin yaklaşık üçte birinin daha yüksek satış hacminden, üçte ikisinin ise ürün fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını açıkladı.

Net kâr 6,90 milyar dolara yükseldi. Sandisk, geçen yılın aynı döneminde 23 milyon dolar zarar açıklamıştı. Hisse başına düzeltilmiş kâr da 39,25 dolarla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

2026 mali yılının tamamında gelir yüzde 175 artışla 20,25 milyar dolara, net kâr ise 11,43 milyar dolara ulaştı.

Veri merkezi geliri ikiye katlandı

Sandisk bilançosundaki büyümenin merkezinde yapay zekâ veri merkezleri yer aldı. Veri merkezi bölümünden elde edilen çeyreklik gelir, bir önceki döneme göre yüzde 103 artarak 2,98 milyar dolara çıktı.

Yıllık veri merkezi geliri ise yüzde 437 yükselerek 5,15 milyar dolara ulaştı. Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapılarına ayırdığı bütçeler, kurumsal katı hâl sürücüleri ile NAND flash bellek ürünlerine olan talebi hızlandırdı.

Yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması sırasında üretilen veri miktarının büyümesi, daha fazla depolama kapasitesine ihtiyaç duyulmasına yol açıyor. Bu nedenle bellek ve depolama ürünleri, yapay zekâ yatırım zincirinin en kritik halkalarından biri haline geldi.

Şirketin cihazlar, otomobiller ve kurumsal sistemleri kapsayan “Edge” bölümünün geliri de çeyreklik bazda yüzde 48 artarak 5,43 milyar dolara çıktı. Tüketici ürünleri geliri ise yüzde 32 azalarak 556 milyon dolara geriledi.

93,9 milyar dolarlık sözleşme kalkanı

Sandisk, geçmişte sert yükseliş ve düşüşlere sahne olan bellek piyasasındaki dalgalanmayı azaltmak için satış modelini değiştiriyor. Şirket, kısa süreli siparişler yerine müşterileriyle çok yıllı satın alma anlaşmaları imzalıyor.

Sandisk’in altı müşteriyle yaptığı sekiz uzun vadeli anlaşmanın toplam potansiyel değeri en az 93,9 milyar dolara ulaştı. Sözleşmelerin ortalama süresi dört yıl olarak açıklandı.

Şirket, Nisan ayından bu yana üçü yeni müşterilerle olmak üzere beş ek anlaşma imzaladı. İki mevcut sözleşmenin kapsamı da genişletildi.

2027 mali yılında üretimin yarısının bu anlaşmalar kapsamında satılması bekleniyor. Bu oranın 2028’de yaklaşık üçte ikiye çıkması planlanıyor.

Uzun vadeli sözleşmeler, Sandisk’e gelecekteki üretimin önemli bölümünü önceden satma ve nakit akışını daha öngörülebilir hale getirme imkânı sağlıyor. Müşteriler açısından ise yapay zekâ yatırımlarında ihtiyaç duyulan depolama kapasitesini güvence altına alma fırsatı sunuyor.

14 milyar dolarlık geri alım kararı

Güçlü nakit üretiminin ardından Sandisk yönetimi, hisse geri alım programını büyüttü. Yönetim kurulu, mevcut programa ek olarak 14 milyar dolarlık yeni geri alım yetkisi verdi.

Önceki programdan kalan tutarla birlikte şirketin kullanabileceği toplam geri alım yetkisi 15,5 milyar dolara çıktı.

Hisse geri alımları, piyasadaki hisse sayısını azaltarak hisse başına kârın yükselmesini sağlayabiliyor. Şirketlerin kendi hisselerini ucuz gördüğüne dair bir mesaj olarak da değerlendirilebiliyor.

Sandisk’in nakit ve nakit benzerleri bir yılda 1,48 milyar dolardan 4,76 milyar dolara yükseldi. Şirket, güçlü bilançosu ve büyüyen serbest nakit akışıyla geri alım programını desteklemeyi hedefliyor.

Güçlü tabloya rağmen hisse neden düştü?

Gelir, kâr, uzun vadeli anlaşmalar ve geri alım kararı beklentileri aşmasına rağmen Sandisk hissesi seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 8 geriledi.

Piyasa tepkisinin arkasında, şirketin sonuçlarından çok yatırımcıların ulaştığı yüksek beklenti seviyesi bulunuyor. Sandisk hissesi yıl başından bilanço açıklamasına kadar yaklaşık yüzde 470 yükselmişti.

Bu kadar güçlü bir yükselişin ardından yatırımcılar yalnızca tahminlerin aşılmasını değil, beklentilerin çok üzerinde yeni bir görünüm açıklanmasını bekledi. Şirketin yeni çeyrek için sunduğu kâr tahmini bazı piyasa tahminlerini geçse de daha iyimser beklentilerin gerisinde kaldı.

Hızlı fiyat artışı yaşayan teknoloji hisselerinde küçük bir beklenti farkı bile sert kâr satışlarını tetikleyebiliyor. Sandisk hissesi üzerindeki baskı da güçlü sonuçlardan ziyade, gelecekteki büyümenin mevcut fiyata ne ölçüde yansıdığı tartışmasından kaynaklandı.

Yeni çeyrekte gelir 10 milyar doları aşabilir

Sandisk, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde 10,30 milyar dolar ile 10,80 milyar dolar arasında gelir bekliyor. Tahminin orta noktası 10,55 milyar dolara karşılık geliyor.

Şirket, aynı dönemde hisse başına düzeltilmiş kârın 44 dolar ile 46 dolar arasında gerçekleşeceğini öngörüyor. Brüt kâr marjının ise yüzde 83 ile yüzde 85 aralığında kalması bekleniyor.

Yeni tahminler, yapay zekâ kaynaklı depolama talebinin devam ettiğine işaret ediyor. Ancak Sandisk hissesi için bundan sonraki kritik soru, şirketin uzun vadeli anlaşmaları satış ve nakit akışına hangi hızda dönüştüreceği olacak.

Bellek üretim kapasitesinin sınırlı kalması fiyatları destekleyebilir. Buna karşılık yeni kapasite yatırımları, müşteri harcamalarındaki yavaşlama veya yapay zekâ projelerinin ertelenmesi mevcut güçlü görünüm üzerinde baskı yaratabilir.