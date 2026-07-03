ZGYO konaklama yatırımlarına 200 milyon lira ayırdı

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ZGYO Ankara Sanayi Odası ikinci ve üçüncü Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki otel yapısı satış ihalesini kazandı. Şirket 100510 ada üzerinde kayıtlı hizmet destek alanındaki tesis için en yüksek teklifi sundu. İhale komisyonu değerlendirmesi sonucunda şirket satış işlemini katma değer vergisi hariç 200.000.000 TL bedel üzerinden kesinleştirdi. Kurum yüksek nakit akışı üreten ve değer artışı potansiyeline sahip ticari gayrimenkullere odaklanıyor.

ZGYO sanayi otelleri konseptini geliştirmek için ilk somut dönüm noktasını geride bıraktı. Tesisler üretim ve ihracat faaliyetlerinin bölgede yarattığı sürekli trafiği hedef alıyor. Teknik servis personeli ile bayi ziyaretleri kurumsal konaklama talebini düzenli kılıyor. Şirket doğrudan bu talebe yanıt veren ve sürdürülebilir işletme geliri üreten bir modeli benimsiyor.

ZGYO uluslararası markalarla görüşme hazırlığında

Kurum bölgede hayata geçireceği yatırımı sadece konaklama odaklı yapılandırmıyor. Tesis aynı zamanda toplantı yeme-içme ve tamamlayıcı hizmetleri tek çatı altında toplayacak. ZGYO projeyi uluslararası ölçekte faaliyet gösteren güçlü otel markaları ile entegre etmeyi planlıyor. Şirket uluslararası standartlarda hizmet sunacak bir yapı için potansiyel iş birliklerini değerlendiriyor.

ZGYO mevcut fizibilite çalışmaları ve bölgesel piyasa göstergeleri ışığında projeksiyonlarını tamamladı. Kurum yatırımın tamamlanmasıyla birlikte portföy büyüklüğünde yaklaşık 1,5 milyar TL seviyesinde ilave değer artışı bekliyor. Şirket düzenli kira modeliyle operasyonel karlılığa doğrudan katkı sağlayacak nakit akışları öngörüyor.

Yeni projeler için fizibilite süreçleri devam ediyor

Şirket sanayi otelleri segmentini ölçeklenebilir ve güvenli bir büyüme alanı olarak nitelendiriyor. ZGYO ilk projenin ardından farklı organize sanayi bölgelerindeki fırsatları izlemeyi sürdürüyor. Kurum uygun lokasyon ve finansman koşulları oluştuğunda benzer yatırımları hızlandıracak. Gayrimenkul portföyü sanayi alanlarındaki yüksek konaklama doluluk oranları ile yatırımları destekleyecek.