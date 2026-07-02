Smart Güneş bağlı ortaklığı Arçelik ile dev panel sözleşmesi imzaladı

SMRTG Arçelik ile milyon dolarlık panel sözleşmesi imzaladı
SMRTG bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. yenilenebilir enerji sektörü temsilcisi Arçelik ile güneş paneli tedarik sözleşmesi imzaladı.
SMRTG yeni bir güneş paneli tedarik sözleşmesi imzaladığını kamuoyuna duyurdu. Şirketin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. süreci yürütecek. İlgili kurum yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Arçelik Pazarlama A.Ş. ile anlaştı.
Sözleşme bedeli milyon doları aştı
Taraflar güneş paneli üretimi için resmi süreci başlattı. Yönetim anlaşmanın toplam bedelini KDV hariç 4 milyon 17 bin 758 Amerikan doları olarak belirledi. Şirket anlaşmanın 2 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini bildirdi.