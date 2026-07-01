Baydöner sermayesini yüzde 615 bedelsiz artıracak

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Baydöner Restoranları A.Ş., mevcut sermayesini yüzde 615 oranında bedelsiz artırma kararı aldı. Şirket, 84 milyon lira olan çıkarılmış sermayesini 600 milyon 600 bin liraya yükseltecek.

Yönetim Kurulu, sermaye artırımına ilişkin kararı 1 Temmuz 2026 tarihli toplantısında onayladı. Şirket, söz konusu kararı aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Baydöner, sermaye artırımı sürecini 5 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içinde yürütecek. Artırılacak 516 milyon 600 bin liralık sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanacak. İç kaynaklar içinde en büyük kalemi, 325 milyon 331 bin 370 lira 42 kuruş ile özsermaye enflasyon düzeltme farkları oluşturacak.

İç kaynakların dağılımı

Sermaye artırımında emisyon primi kaleminden 123 milyon 78 bin 998 lira kullanılacak. Maddi duran varlık yeniden değerleme artışlarından ise 68 milyon 189 bin 631 lira 58 kuruş sermayeye eklenecek.

Şirket, A grubu işlem görmeyen TREBYDN00020 kodlu pay sahiplerine A grubu bedelsiz pay verecek. B grubu BYDNR kodlu TREBYDN00012 pay sahipleri ise B grubu bedelsiz pay alacak.

Baydöner, A grubu mevcut 21 milyon liralık sermayeye karşılık 129 milyon 150 bin lira tutarında bedelsiz pay ihraç edecek. B grubu mevcut 63 milyon liralık sermaye için ise 387 milyon 450 bin liralık bedelsiz pay dağıtılacak.

Her iki pay grubunda da bedelsiz pay alma oranı yüzde 615 olacak. İhraç edilecek tüm paylar kaydi pay niteliğinde ve nama yazılı olacak.

SPK başvurusu yapılacak

Baydöner, sermaye artırımına bağlı olarak esas sözleşmenin sermayeye ilişkin altıncı maddesini tadil edecek. Şirket, ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuracak.

Baydöner ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuru ve işlemleri yürütecek.

Son bölümdeki başlığı istersen daha “borsa haberi” tadında **“SPK başvurusu yapılacak”** diye de sertleştirebiliriz.