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DDKKM bakiyesi mayısta sabit kaldı

TCMB verilerine göre, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının toplam stok bakiyesi mayıs ayında değişmeyerek 10 milyon dolar seviyesinde kaldı.

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DDKKM bakiyesi mayısta sabit kaldı

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesapları bakiyesi, mayıs ayında sabit kalarak 10 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM hesaplarının stok bakiyelerinin mayıs ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi, mayıs ayında değişmeyerek 10 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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