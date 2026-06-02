Bakır fiyatları iki haftanın zirvesine çıktı

Londra Metal Borsası kapsamında işlem gören bakır fiyatları, ABD dışındaki arz daralması ve gümrük vergisi belirsizliklerinin etkisiyle yüzde 1 artış kaydederek ton başına 13.966 dolara ulaştı. Günün erken saatlerinde 13.994 doları test eden metal, 14 Mayıs tarihinden sonraki en yüksek seviyesini kaydetti. Küresel piyasalardaki yatırımcılar, ABD Ticaret Bakanlığı bünyesinden ay sonuna kadar gelmesi beklenen işlenmiş emtia ithalat vergisi tavsiyesini bekliyor. Beyaz Saray pazartesi günü bazı bakır, alüminyum ve demir ithalat vergilerinde değişiklik yapsa da işlenmiş ürün sorununu çözüme kavuşturmadı.

Küresel piyasalarda bakır fiyatları arz endişeleriyle destekleniyor

COMEX bünyesindeki bakır fiyatları Londra Metal Borsası üzerindeki primi artış gösterirken, artan fark ABD depolarına yönelik sevkiyatları teşvik ediyor. Panmure Liberum analisti Tom Price, ABD'li yatırımcıların bakır hisselerine yöneldiğini fakat mevcut seviyelerin temel dinamikleri tam olarak yansıtmadığını belirtiyor. Küresel emtia piyasasında bakır fiyatları spekülatif hareketlerden payını alırken, diğer temel metallerde de yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Londra Metal Borsası stoklarının son dört yılın en düşük seviyesi olan 335.450 tona gerilemesi alüminyum piyasasını doğrudan sıkıştırıyor.

Alüminyum piyasasında arz daralması fiyatları zirveye taşıdı

Alüminyum fiyatları yüzde 1,2 yükselişle ton başına 3.759,50 dolardan işlem görürken, seans içinde Mart 2022 döneminden beri en yüksek seviye olan 3.787,50 doları test etti. Spot alüminyum sözleşmelerinin üç aylık vadeli kontratlara göre 116,50 dolar primle işlem görmesi, son 17 yılın en yüksek piyasa sıkışıklığına işaret ediyor. Çin kaynaklı ihracatın yavaşlaması ve Orta Doğu'daki çatışmalar sebebiyle yıllık 6 milyon tonluk arzın devre dışı kalması alüminyum fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Diğer yandan genel emtia endeksinde bakır fiyatları dışındaki metallerden kalay yüzde 2,4 değer kazanarak 57.925 dolara ulaştı. Çinko yüzde 1,5 artışla 3.629,50 dolara, nikel yüzde 0,6 yükselişle 19.360 dolara ve kurşun yüzde 1 artarak 2.025,50 dolara tırmandı.