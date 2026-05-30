Gümüşte kritik eşik: Risk getirinin önüne geçiyor

Dolar son iki haftanın en düşük seviyesine gerilerken gümüş fiyatları da yatay görünümünü korudu. Ons gümüş 75,60 doların altına gerilerken, gümüşün gramı ise 110 lira civarında işlem görüyor.

Piyasalarda ateşkesin uzaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması beklentisi artarken, dolar endeksi 98,80 seviyelerine geriledi. Ancak İran tarafından gelen açıklamalar ve anlaşmanın henüz kesinleşmemesi belirsizliği canlı tuttu.

Yatırımcılar temkinli davranırken, altın fiyatları dün yüzde 1,5'in üzerinde yükseliş kaydetse de gümüş fiyatlarında benzer bir değişim görülmedi. Analistlere göre teknik görünümde gümüş, kısa vadeli ortalamalarının altında işlem görmeye devam ediyor.

75,85 dolar seviyesi ilk önemli direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde gümüşün yeniden 81,32 dolara çıkabileceği değerlendiriliyor. Analistler aşağı yönlü hareketlerde ise 66,94 dolar seviyesini öngörüyor.

Dev bankalardan gümüş uyarısı

Öte yandan gümüş fiyatlarına ilişkin yatırımcıları uyaran UBS, HSBC ve Macquarie, gümüş piyasasında aşırı değerleme riskine ve yüksek oynaklığa dikkat çekiyor. 2025 yılında yaklaşık yüzde 140 değer kazanan gümüş, yatırımcıların ilgisini çekse de analistler mevcut seviyelerin sürdürülebilirliği konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.

UBS, yüksek fiyatların özellikle teknoloji ve güneş enerjisi sektörlerinde maliyet baskısını artırarak sanayi talebini zayıflattığını, HSBC ise gümüşün değerli olsa da yükseliş potansiyelinin sınırlı kaldığını belirtiyor. Bankaya göre altın fiyatları yükselmeye devam etse bile gümüş aynı performansı göstermeyebilir. Macquarie analistleri de Fed'in daha sıkı para politikalarına yönelebileceğini, bunun da değerli metaller üzerinde baskı yaratabileceğini öngörüyor.

Yılın ilk haftalarında ons başına 120 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören gümüş, ocak ayı sonlarına doğru sert satışlarla yüzde 30 değer kaybetmişti.