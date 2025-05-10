Döviz kurlarındaki haftalık değişim 10 Mayıs Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle dolar ve Euro’nun haftayı nasıl kapattığı merak konusu olurken, arama motorlarında “Dolar kaç TL oldu?”, “Euro kuru ne kadar?” gibi soruların yanıtı araştırılıyor.

10 Mayıs Cumartesi döviz kurlarında son durum (Dolar-Euro kaç TL?)

Bu hafta ABD doları, yüzde 0,49 oranında artış göstererek 38,7450 TL seviyesine yükseldi. Euro ise haftayı düşüşle kapattı. Geçtiğimiz haftaya göre yüzde 0,38 değer kaybeden Euro’nun satış fiyatı 43,7070 TL’ye geriledi.

Yatırımcılar, önümüzdeki hafta dövizdeki seyrin ne yönde olacağını merakla bekliyor.