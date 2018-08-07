10 yıllık tahvil faizinde bir rekor daha
TL'deki değer kaybının baskısının sürdüğü gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün rekor seviye olan yüzde 20.09'a çıktı.
TL'deki değer kaybı tahvil-bono piyasasında faizleri de baskılıyor.
Türkiye'de 10 yıllık tahvillerin faizi 42 baz puanlık yükselişle rekor tazeledi ve yüzde 20.09'a çıktı.
Dün de 48 baz puan yükselerek yüzde 19.67'ye ulaşan gösterge faiz, son beş gün içerisinde toplam 128 baz puan yükselmiş oldu.
Öğlen saat 13:50 itibariyle 2 yıllık gösterge tahvil faizi ise 15 baz puan düşüşle yüzde 21.86'da yer aldı.
5 yılllık CDS'ler, 349 baz puanı aşarak 2011'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
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