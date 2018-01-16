100 kripto paranın 98'i değer kaybetti

16 Ocak 2018

Muhammed KAFADAR - dunya.com

Çin'in Bitcoin madencilerine yönelik enerji kısıtlamaları ile kripto para ticaretine yönelik sınırlamaları artırmayı tartışması ve Güney Kore'de kripto para borsalarının yasaklanmasının gündeme gelmesi fiyatlar üzerinde baskıya neden oluyor.

Almanya Merkez Bankası'nın kripto paralar için global ölçekte düzenlemelere ihtiyaç olduğunu açıklaması ve ABD Hazine Bakanı'nın dijital para birimlerine yönelik denetimleri ele almaya hazırlandığına işaret etmesi de yatırımcıları kaygılandırdı.

Bu gelişmelerle birlikte Bitcoin gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 14.356 dolardan 10.891'e kadar geriledi.

Bitcoin'deki sert düşüş diğer kripto para birimlerine de yansıdı. Coinmarketcap'ın listelediği 100 para biriminden 98'i geriledi.

Saat 15:00 itibarıyla en sert düşüş SmartCash'te yaşandı. Yüzde 39 gerileyen para 0,97 dolardan alıcı buldu. SmartCash'te pazar büyüklüğü 577 milyon 857 bin dolar seviyesinde.

Aynı sıralarda Bitcoin yüzde 11,85 düşüşle 12.305 ve Ethereum yüzde 14 kayıpla 1.134 dolardan alıcı buldu. Ripple ise yüzde 21 değer kaybıyla 1.44 dolar seviyesinde yer aldı.

Diğer taraftan, Tether yüzde 1 primle 1 dolar; Cryptonex yüzde 0,90 artışla 5,75 seviyesinde yer aldı ve pozitif ayrıştı.

Bitcoin bir saatte eridi