105 maddede 2017 finansal piyasaları

19 Aralık 2017

2017, finansal piyasalar açısında hareketli bir yıl oldu.

ABD başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın kararları, ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginlik, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma sürecini resmen başlatması ve jeopolitik risklerin yanı sıra Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmeler yıl boyunca gündemden hiç düşmedi.

İşte madde madde 2017'de finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler:

9 Ocak

- TCMB, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak'tan itibaren toplam 22 milyar TL'ye düşürdü.

10 Ocak

- TCMB, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildiğini, bu değişiklikle finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar ilave likidite sağlanacağını duyurdu.

- Euro, kritik eşik olan 4 lirayı aştı.

11 Ocak

- Dolar/TL, teknik açıdan direnç konumunda bulunan 3,90'ı geçti.

12 Ocak

- TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik oldu.

13 Ocak

- TCMB, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 11 milyar liraya düşürdü.

- Gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı sınırlandırılabilecek.

16 Ocak

- IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel büyüme beklentisini 2017 yılı için yüzde 3,4'te ve 2018 yılı için yüzde 3,6'ta sabit tuttu.

17 Ocak

- İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB'den ayrılırken ortak pazardan da çıkacağını ve Brüksel ile varılan Brexit anlaşmasının son halinin parlamentonun oylamasına sunulacağını açıkladı.

- TCMB, Türk Lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.

18 Ocak

- Fed Başkanı Janet Yellen, politika faizini 2019'un sonuna kadar yılda birkaç kez artırmayı öngördüklerini söyledi.

20 Ocak

- 8 Kasım 2016'daki seçimleri kazanan Donald Trump, Yüksek Mahkeme Başyargıcı önünde yemin ederek ABD'nin 45. başkanı oldu.

- Çin ekonomisi 2016 yılında yüzde 6,7 büyüdü. Son 26 yılın en yavaş büyümesini gerçekleştiren Çin ekonomisi, Pekin yönetiminin 2016 ekonomik büyüme hedefini yakaladı. Pekin yönetiminin 2016 ekonomik büyüme hedefi yüzde 6,5 ila yüzde 6,7 yönündeydi.

23 Ocak

- ABD Başkanı Donald Trump, Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasından ABD'nin çekilmesi için başkanlık emri (executive order) imzaladığını duyurdu.

24 Ocak

- TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini değiştirmedi ancak marjinal fonlama oranı olan üst bantı yüzde 8.50'den yüzde 9.25'e çıkardı. GLP'de ise 100 baz puan artışa giderek yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltti.

25 Ocak

- Dow Jones Sanayi Endeksi, analistler tarafından direnç seviyesi olarak kabul edilen 20.000 eşiğinin üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

27 Ocak

- Fitch, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsi kredi notunu BBB- seviyesinden BB+ seviyesine indirdi ve not görünümünü "durağan" olarak belirtti. Böylece Türkiye son "yatırım yapılabilir" kredi notunu kaybetmiş oldu.

- S&P, Türkiye'nin kredi notunu "BB" seviyesinde korurken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi.

1 Şubat

- Fed, faiz oranlarını değiştirmeyerek faiz oranlarını yüzde 0,50-0,75 aralığında bıraktı.

2 Şubat

- BoE, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,25 seviyesinde tutma yönünde karar aldı.

5 Şubat

- Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halkbank ve Borsa İstanbul şirket hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı.

10 Şubat

- Fed Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Tarullo'nun görevinden istifa ettiği bildirildi.

- Kaldıraçlı alım satım işlemlerine (Foreks) ilişkin azami kaldıraç oranı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 100:1'den 10:1'e düşürüldü.

13 Şubat

- AB Komisyonu'nun raporunda, Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,8, 2018'de de yüzde 3,2 büyüyeceği öngörüsünde bulunuldu.

17 Şubat

- TCMB tarafından 1 Ocak 2017'den önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla geri ödemelerinin Türk Lirası olarak da yapılabilmesine imkan tanındı.

27 Şubat

- TMSF tarafından Hazine'ye 22 Şubat'ta 500 milyon lira karşılığı ödeme yapıldığı, bu ödemeyle birlikte TMSF'nin Hazine'ye bugüne kadar yaptığı toplam ödeme tutarının 12 milyar 254 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

9 Mart

- ECB, piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi.

10 Mart

- ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), sanal para birimi Bitcoin'in borsa yatırım fonu olmaya yönelik başvurusunu reddetti.

15 Mart

- Fed, politika faizi oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. Banka, 2018-2019 yılları için öngördüğü üçer faiz artışı beklentisini de korudu.

16 Mart

- TCMB, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 11'den yüzde 11,75'e yükseltti.

- BoE, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,25 seviyesinde bıraktı.

17 Mart

- Moody's Türkiye'nin "Ba1" olan kredi notunu teyit etti, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çekti.

20 Mart

- ABD'li milyarder iş adamı David Rockefeller, 101 yaşında hayatını kaybetti.

24 Mart

- Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 9,75'e çekti.

29 Mart

- Gayrimenkul sertifikasında talep toplama süreci başladı.

- İngiltere, Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleme koyarak 44 yıllık üyeliğin ardından AB'den ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlattı.

- Halkbank, KAP'a yaptığı açıklamada, Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, 28 Mart'ta görev için bulunduğu ABD'de gözaltına alındığını duyurdu.

31 Mart

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yüzde 2,9 büyüdüğünü bildirdi.

1 Nisan

- Kamu ve 250 üzerinde çalışanı bulunan özel sektör kurumları, otomatik katılım sistemine giriş yapmaya başladı.

10 Nisan

- Başbakan Binali Yıldırım, mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimini eylül sonuna kadar uzattıklarını bildirdi.

- Moody's, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya, 2018 için de yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıkardı.

17 Nisan

- Çin Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, ülkede GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 genişledi.

18 Nisan

- IMF, Türkiye'ye yönelik 2017 büyüme tahminini 0,4 puan düşürerek yüzde 2,5'e çekti, 2018 beklentisini ise yüzde 3,3'te bıraktı.

26 Nisan

- TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de sabit tuttu, GLP faiz oranını ise yüzde 11,75'ten yüzde 12,25'e çıkardı.

- BoJ, politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bıraktı.



27 Nisan

- ECB, piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı.

- ECB, varlık alım programını aylık 80 milyar eurodan 60 milyar euroya indirerek Aralık 2017 sonuna kadar aylık 60 milyar euro seviyesinde devam edeceğini açıkladı.

28 Nisan

- Moody's, Türk ekonomisinin önümüzdeki 4 yıl boyunca yaklaşık yüzde 3 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini duyurdu.

3 Mayıs

- Fed, mayıs toplantısında politika faizini sabit tuttu.

5 Mayıs

- S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit edildiğini, not görünümünün de "negatif" olduğunu açıkladı.

10 Mayıs

- EBRD'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,6, 2018'de ise yüzde 3 büyümesinin beklendiği belirtildi.

11 Mayıs

- IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5, 2018'de ise yüzde 3,3 büyümesinin öngörüldüğünü kaydetti.

5 Haziran

- Dünya Bankası, Türkiye'nin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik büyüme beklentilerini yükseltti. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2018'de yüzde 3,9 ve 2019'da yüzde 4,1 genişlemesi bekleniyor.

13 Haziran

- BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 100.000 puanı gördü.

14 Haziran

- Fed politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,00-1,25 aralığına yükseltti. Fed, ayrıca bu yıl bir faiz artışı daha yapmayı ve bilançosunu küçültmeye başlamayı planladığını bildirdi.

15 Haziran

- TCMB, faizlerde değişiklik yapmadı.

- BoE, para politikası faizinde değişikliğe gitmeyerek tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,25'te bıraktı.

16 Haziran

- BoJ, politika faizini değiştirmeyerek eksi yüzde 0,10'da bıraktı.

19 Haziran

- Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin, bu yıl yüzde 4,7, 2018'de ise yüzde 4,1 büyümesinin tahmin edildiğini duyurdu.

17 Temmuz

- Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin bankacılık sisteminin istikrarlı olduğunu duyurdu.

19 Temmuz

- Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki 65. hükümette yapılan değişikle kabineye 6 yeni isim girdi, 5 bakanın görev yeri değişti.

21 Temmuz

- Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.

27 Temmuz

- TCMB, faizlerde değişiklik yapmadı.

3 Ağustos

- BoE, para politikası faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 0,25 seviyesinde bıraktı.

7 Ağustos

- Fitch Ratings, küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,9'dan yüzde 3'e, 2018 için yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye yükseltti.

- Türkiye'nin altın ithalatı, temmuzda 62,8 ton ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek ithalat rakamı olarak kayıtlara geçti.

15 Ağustos

- Bankaların, TCMB'ye yatırdığı zorunlu karşılıkların dikkate alınma oranı yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarıldı.

22 Ağustos

- Tekfen Holding kurucu ortaklarından ve TÜSİAD Kurucu Başkanı Feyyaz Berker, 92 yaşında vefat etti.

30 Ağustos

- Moody's, Türkiye için 2017 büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3,7'ye yükseltti. Moody's, Türkiye'nin 2018 yılında ortalama yüzde 3,2 büyümesini bekliyor.

6 Eylül

- Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer istifa etti.

7 Eylül

- ECB, piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı.

14 Eylül

- TCMB, faizlerde değişiklik yapmadı.

22 Eylül

- OECD, küresel ekonomi için 2017 büyüme tahminini yüzde 3,5 olarak korurken, 2018 için ise büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye çıkardı.

2 Ekim

- Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 büyüme tahmininin yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e çıkarıldığını bildirdi.

10 Ekim

- IMF, Türkiye'nin büyüme beklentisini 2017 için yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e, 2018 için de yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükseltti.

- IMF, 2017 ve 2018 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentilerini 0,1 puan artırarak sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 3,7'ye yükseltti.

18 Ekim

- Eti Şirketler Grubu Onursal Başkanı Firuz Kanatlı, Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

19 Ekim

- Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin 2017 büyüme tahminini 0,4 puan artırarak yüzde 4'e yükseltirken, 2018 büyüme tahminini ise yüzde 3,9'dan yüzde 3,5'e çekti.

26 Ekim

- TCMB, faizlerde değişiklik yapmadı.

1 Kasım

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,6 artarak 13 milyar 528 milyon dolara çıkarak son 10 yılın en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

- TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonun 2017 yıl sonunda yüzde 9,8 olarak gerçekleşeceğini, 2018 yıl sonunda yüzde 7'ye, 2019 yıl sonunda ise yüzde 6'ya geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi.

- Fed, politika faizini beklendiği gibi sabit tuttu ancak bir sonraki toplantısında faiz artırabileceğinin sinyalini verdi.

2 Kasım

- BoE, politika faizini tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,25 seviyesinden yüzde 0,50'ye yükseltti.

- ABD Başkanı Trump, Fed Başkanlığına bankanın Guvernörü Jerome Powell'ı aday gösterdi.

6 Kasım

- BIST 100 endeksi, 115,093 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

- TCMB, 1 Şubat 2018'e (dahil) kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde dolar için 3,7000, euro için 4,3000, İngiliz sterlini için 4,8000 kuru kullanılarak TL olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verdi.

9 Kasım

- AB, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'den yüzde 5,3'e, 2018 için yüzde 3,3'ten yüzde 4'e yükseltti. 2019'daki büyümeyi de yüzde 4,1 olarak öngördü.

10 Kasım

- Japan Credit Rating Agency (JCR), Türkiye'nin kredi notunu "BBB-" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

18 Kasım

- TCMB, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verdi.

20 Kasım

- Fed Başkanı Janet Yellen, halefi Jerome Powell'ın göreve başlamasını takiben Fed'in Yönetim Kurulu'ndan ayrılacağını açıkladı.

21 Kasım

- TCMB tarafından bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin 22 Kasım'dan geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için sıfıra düşürüldüğü bildirildi.

28 Kasım

- OECD, Türkiye için büyüme beklentisini 2017 için yüzde 3,4'ten yüzde 6,1'e, 2018 için ise yüzde 3,5'ten yüzde 4,9'a yükseltti.

4 Aralık

- Fitch Ratings, küresel ekonomik büyümenin bu yılın sonunda yüzde 3,2, gelecek yılın sonunda ise yaklaşık 3,3 seviyesinde gerçekleşebileceğini duyurdu.

5 Aralık

- TCMB 2018 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda, 2018-2020 döneminde geçerli olacak enflasyon hedefinin hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde belirlendiği bildirildi.

6 Aralık

- AB Komisyonu, üye ülkelerin ekonomik kurtarma programlarını yönetecek 500 milyar euroluk "Avrupa Para Fonu" kurulmasını teklif etti.

8 Aralık

- Sanal para birimi Bitcoin'in değeri 19 bin doları aştı.

10 Aralık

- Sanal para birimi Bitcoin, Chicago'daki CBOE borsasında işleme açıldı.

11 Aralık

- İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

13 Aralık

- Fed politika faizini yüzde 1,25 - 1,50 aralığına yükseltme kararı aldı.

14 Aralık

- TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını yüzde 7,25 ve marjinal fonlama oranını yüzde 9,25 düzeyinde sabit bırakırken, GLP borç verme faiz oranını yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltti.

- ECB, piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı.

- BoE politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,50 seviyesinde bıraktı.

- PBoC, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2,45'ten yüzde 2,50'ye, 28 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2,75'ten yüzde 2,80'e çıkardı.

18 Aralık

- Sanal para birimi Bitcoin'in vadeli kontratları, dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group'ta işlem görmeye başladı.

- New York borsasında Nasdaq Teknoloji Endeksi tarihinde ilk kez 7 bin puanın üzerini gördü.

Kaynak: AA