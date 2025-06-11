Geçtiğimiz hafta 4 bin 305 TL ile tarihi zirveyi test ettikten sonra düşüşe geçen gram altın, yeni haftaya yeniden hareketli başladı.

11 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla gram altın 4.200 TL seviyelerinde işlem görürken, piyasalarda gözler altın fiyatları üzerinde etkili olacak iki önemli gelişmeye çevrildi.

ABD ile Çin arasında Londra’da gerçekleştirilen ticaret müzakereleri, küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. İki ülke arasında anlaşma sağlanması ya da gerilimin sürmesi, altın fiyatlarında yönü belirleyebilecek potansiyel gelişmeler olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, ABD’de saat 15.30’da açıklanacak olan enflasyon verisi, altının küresel fiyatlamasında kritik rol oynayacak.

Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, sabah saatleri itibarıyla özellikle “Gram altın bugün kaç TL?”, “Altın fiyatlarında son durum ne?”, “Altın artacak mı düşecek mi?” gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte 11 Haziran 2025 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları:

Gram Altın: Alış 4.204,80 TL – Satış 4.205,29 TL

Ons Altın: Alış 3.342,33 dolar – Satış 3.342,72 dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.873,00 TL – Satış 6.937,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.747,00 TL – Satış 13.875,00 TL

Tam Altın: Alış 27.070,85 TL – Satış 27.605,35 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.410,00 TL – Satış 27.624,00 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Altındaki yönün önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verilerle netleşmesi bekleniyor. Yatırımcılar gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.