120.000'i geçerek rekor kıran borsa 118.604'e geriledi

25 Ocak 2018

Dünkü rekor kapanışın ardından yükselişini bugüne de taşıyan Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, psikolojik seviye olarak gösterilen 120.000'i geçti ve bir rekor daha kırdı.

120.320 puanı gören endeks daha sonra gelen kâr satışlarıyla bir miktar geriledi. Endeks, günü yüzde 0,87 azalışla 118.604,05 puandan tamamladı..

BIST 100 endeksi, düşük seyreden dolar ile artan global risk iştahından ve Afrin operasyonunun çok fazla negatif fiyatlanmamasından destek buluyor.

Dolar 3.73'ün altını gördü

Öte yandan, hafta başında operasyon nedeniyle yön bulmada zorluk çeken TL varlıklar pozitif fiyatlanmaya devam ediyor. Dolar/TL 3,74'ün altını gördü. Kurda işlemler bu seviyeden geçiyor.

2 yıllık ve 10 yıllık devlet tahvili faizleri sırasıyla 11 ve 18 baz puan düşerek yüzde 13,25 ve yüzde 11,81'e geriledi.

Küresel piyasalara baktığımızda, Avrupa borsalarında yatay bir seyir yaşanıyor. ABD Dow Jones vadeli endeksi yüzde 0,17 artıda seyrediyor.