14 Nisan güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek ve ons altın bugün kaç TL?

Altın piyasalarında 14 Nisan 2025 Pazartesi gününe ait son fiyatlar ve beklentiler yatırımcıların gündeminde. Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yaklaşan altın fiyatları, haftaya yatay ve sınırlı düşüşle başladı.

Uluslararası piyasalarda ons altın güne 3237 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3216 dolar, en yüksek 3245 dolar seviyeleri görüldü. Şu sıralarda ons altın 3232 dolardan işlem görüyor.

14 Nisan güncel altın fiyatları

Yurt içinde gram altın güne 3956 liradan başladı. Gün içi en düşük seviye 3925 lira, en yüksek seviye ise 3966 lira olarak kaydedildi. Şu anda gram altın 3953 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da gram altın alış fiyatı 3958 lira, satış fiyatı ise 4012 lira olarak belirlendi.

* Çeyrek altın fiyatı 6486 liradan alınırken 6556 liradan satılıyor.

* Yarım altın ise 12.971 liradan alınıp 13.108 liradan satılıyor.

* Tam altın alış fiyatı 25.502,30 lira, satış fiyatı 26.006,59 lira seviyesinde.

* Cumhuriyet altını ise 25.858 liradan alınırken, 26.072 liradan satılıyor.

Piyasalarda altına olan ilgi sürerken, uzmanlar ons altında yönün yukarı olduğunu belirtiyor. Özellikle ABD dolarındaki değer kaybının sürmesi halinde ons altında yükselişin devam edebilme ihtimalleriyle 3500 dolar seviyesi hedef haline geldi.