145 yıllık tarihi borsanın zorlu sınavı

Kaynak: dunya.com

Mart ayında nikel fiyatlarındaki hızlı tırmanış, 145 yıllık Londra Metal Borsası (LME) olan güveni kökünden sarstı.

Financial Times’ın haberine göre LME'nin takas kurumu mart ayı başında nikel fiyatının bir günde yüzde 200'den fazla artmasıyla 2.6 milyar dolarlık bir zararla karşı karşıya kaldı. Bir başka koruma katmanı sağlayan istikrar fonu da neredeyse yok olacaktı. Açıklamalar, üst düzey yöneticilerin 8 Mart'ta gergin bir dönemde ticareti durdurmak ve milyarlarca dolarlık anlaşmaları iptal etmek için neden son derece düzensiz bir karar aldıklarına ışık tutuyor.

Bir günde yüzde 230 artınca...

Grubun başvuruları, ABD'li hedge fonu Elliott Management ve Jane Street tarafından başlatılan 470 milyon dolarlık yasal meydan okumayla mücadele ederken geldi. Hong Kong Exchanges and Clearing'e ait olan Londra Metal Borsası, işlemleri iptal ettiğinde düzenleyici görevini yerine getirmemekle suçlanıyor.

Ölüm sarmalına girdi

Çelik üretiminde ve elektrikli araba bataryalarında kullanılan nikel fiyatları bir günde yüzde 230 artarak LME üyelerinin potansiyel olarak 20 milyar dolarlık teminat ödemesi yapmasına, yani alım satım için gerekli nakde ihtiyaç duymasına neden oldu. Bu rakam, 4 Mart'taki bir önceki rekorun 10 katıydı. LME'yi ve üyelerini bir "ölüm sarmalına" sürüklemekle tehdit eden bir seviyeydi. Kaosun merkezinde Çinli çelik üreticisi Tsingshan'ın düşen fiyatlar üzerine yaptığı ve fiyatlardaki büyük yükselişle altüst olan büyük bir bahis vardı.

Temerrüt riski baş gösterdi

Londra Metal Borsası, sekiz saatlik işlemlerin yapılmasına izin vermesi halinde yedi kadar üyesinin takas merkezine yapması gereken ödemelerde temerrüde düşebileceği için acil durum önlemleri almak zorunda kaldığını açıkladı.

Ancak yasal başvuruda, LME'nin piyasayı temerrütlere karşı korumak için kurulan kendi takas merkezinin de ciddi bir tehlike altında olduğu, LME'nin potansiyel olarak diğer metallerin ticaretini yapamadığı ve daha geniş finansal sistem için önemli bir sistemik risk oluşturduğu vurgulandı. LME daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Bir takas odası, bir ticarette iki taraf arasında durur ve bir temerrüdün piyasa boyunca basamaklanmasını önlemeye yardımcı olur.

LME'nin 8 Mart'taki ana olaydan bir gün önce piyasaya ilişkin endişeleri vardı. 7 Mart'ta yükselen fiyatlar, LME'yi daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde gün içinde toplam 7 milyar dolar tutarında dokuz teminat çağrısı yapmaya zorladı.

7 Mart günü Londra saatiyle 13.45'te yapılan bir iç toplantıda takas kurumunun daha fazla teminat çağrısı yapmamasına karar verildi ve bunun "son derece olağandışı ve iç politikadan bir sapma" olduğu kabul edildi. Piyasa akşam saat 7.00'ye kadar kapanmadı.