Altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenen vatandaşların odağında olmaya devam ediyor. 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü itibarıyla güncel altın ve döviz kurlarını sizler için derledik. Peki dolar, euro, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları…

17 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları:

Gram Altın

Alış: 3.999,69 TL

Satış: 4.001,01 TL

Çeyrek Altın

Alış: 6.654,00 TL

Satış: 6.739,00 TL

Yarım Altın

Alış: 13.309,00 TL

Satış: 13.478,00 TL

Tam Altın

Alış: 26.536,00 TL

Satış: 26.832,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 26.979,00 TL

Satış: 27.386,00 TL

Ata Altın

Alış: 27.250,00 TL

Satış: 27.573,00 TL

17 Mayıs 2025 güncel döviz kurları

Dolar (USD)

Alış: 38,80 TL

Satış: 38,89 TL

Euro (EUR)

Alış: 43,28 TL

Satış: 43,45 TL





