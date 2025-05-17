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17 Mayıs altın fiyatları ve döviz kurları: Gram altın, dolar ne kadar oldu?

Altın ve döviz piyasasında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile güncel dolar ve euro kuru...

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17 Mayıs altın fiyatları ve döviz kurları: Gram altın, dolar ne kadar oldu?
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Altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenen vatandaşların odağında olmaya devam ediyor. 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü itibarıyla güncel altın ve döviz kurlarını sizler için derledik. Peki dolar, euro, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları…

17 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları:

Gram Altın
Alış: 3.999,69 TL
Satış: 4.001,01 TL

Çeyrek Altın
Alış: 6.654,00 TL
Satış: 6.739,00 TL

Yarım Altın
Alış: 13.309,00 TL
Satış: 13.478,00 TL

Tam Altın
Alış: 26.536,00 TL
Satış: 26.832,00 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 26.979,00 TL
Satış: 27.386,00 TL

Ata Altın
Alış: 27.250,00 TL
Satış: 27.573,00 TL

17 Mayıs 2025 güncel döviz kurları

Dolar (USD)
Alış: 38,80 TL
Satış: 38,89 TL

Euro (EUR)
Alış: 43,28 TL
Satış: 43,45 TL


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