2 bin ton yastık altından çekilebilecek mi?

19 Eylül 2017

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası projesiyle yastık altındaki 300 milyar liralık altını ekonomiye kazandırmak için yola çıktı. İlk ihraç, 2-6 Ekim'de yapılacak. Yanıtı merakla beklenen soru ise getiri oranı… Vatandaşın ikna olması için pek tabi ki, altın tahvilinin getirisinin, fiziki olarak altını elde bulundurmanın ortalama yıllık getirisinden fazla olması bekleniyor.

“Faydaları iyi anlatılmalı”

İş Yatırım Finansal Sektörden Sorumlu Araştırma Müdürü Dr. Bülent Şengönül, bunun yeni bir süreç olduğuna dikkati çekerek, "Tanıtım çok önemli, yastık altındaki altın çok fazla ama insanların onu finansal sistemle tanıştırmaları da bir o kadar kolay olmayan bir süreç. Faydaları iyi anlatılabilirse sistemin başarılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Altın tahvili getirisi ile ilgili şu aşamada belirsizliklerin çok fazla olduğunu ifade eden Şengönül, "Altın tahvil getirileri normal tahvil ve sukukun altında olabilir ama vade sonunda altınlarını ve bir miktar getiriyi alacaklarını bilmek yatırımcılar için cazibe noktası olabilir" dedi.

Şengönül, yurt içi yatırımcıların altını yastık altında saklamalarının bir kültür meselesi olduğunu vurgulayarak, "Türk insanı yastık altında sadece altın saklamıyor, para da saklıyor. Altının yanında Türk lirası ve döviz de bulundurabiliyorlar. Güvenli olması, sukuk yapısı önemli faktörler. Ayrıca emeklilik ve diğer yatırım fonları bünyesindeki altın fonları da bu alana ilgi gösterebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yastık altındaki altınların ekonomiye çekilmesi için verilen güvenin esas teşkil ettiğini kaydeden Şengönül, süreç için devlet garantisinin ve adının geçmesinin oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.

“Yıllık yüzde 2 ve üzeri getiri teşvik edici olabilir”

Kuyumculuk sektörü temsilcileri de "yastık altında" diye tabir edilen altının ekonomiye kazandırılmasının ülke için gerçekten çok önemli olduğunu vurguladı.

Yastık altındaki altın miktarının 3000 ila 5000 ton arasında olduğunun tahmin edildiğini söyleyen sektör temsilcileri, 25 yıllık üretim, ithalat ve ihracat verilerinin hesaplanması sonucu 2500 ton olduğunu gördüklerini bildirdi.

Altın tahvilinde yıllık yüzde 2 ve üzeri bir getirinin teşvik edici olabileceğini dile getiren sektör temsilcileri şunları kaydetti:

"Bu sistemin devletin garantisi altında olması önemli bir güvence. Diğer yandan ise ihraç sürecinden sonra halk istediği zaman yatırdığı altını gene altın olarak alabilecekse bu da ayrı bir önemli husus olacaktır. Halkımız ülkenin güç kazanmasına, ekonominin canlanmasına, ithalatın azalmasına sebebiyet verecek böyle bir uygulamada kendisinin de kazançlı çıkacağını gördüğünde ilgi gösterecektir diye düşünüyoruz."

“Kuyumcular da dahil edilmeli”

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler ise altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası uygulamasıyla doğru bir adım atıldığını düşündüklerini ifade eden şöyle konuştu: "Bunun uygulanması noktasında mutlaka kuyumcuların dahil edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu entegrasyon sağlanırsa hem sektörümüz olumlu etkilenecek hem de vatandaşlarımız yastık altındaki birikimleri bu işin uzmanı, eksperi olan kuyumcu perakendeci ve sarraflarımız gerçek değerini vermiş olacak. Kaldı ki yastık altındaki birikimlerin altın hasına dönüştürülmesinde farklı sorunlar çıkabilir. Vatandaş yastık altında sadece 22 ayar biriktirmiyor ki… 9-14-18 ayar altın veya taşlarla bezenen birikimleri bankalardaki hangi eksperler gerçek değerini tespit edecek has altına çevirecek. Altınla birlikte yer alan değerli ve yarı değerli taşların kıymetini nasıl ve kim tespit edecek? Bunun gerçekleşmesi için Ziraat Bankası’nın şube sayısı kadar kuyumcu istihdam etmesi gerekecek. Bu da binleri aşan yeni istihdam demek... Bu süreçte bankaların değerli taşlardan anlayacak uzmanları çalıştırması gerekecek."

Kaynak: AA