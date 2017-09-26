2 yıllık tahvil yeniden ihraç edildi
Hazine'nin gösterge iki yıllık tahvili yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 11.91 oldu.
Hazine'nin TL cinsinden 2 yıl (595 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 426,8 milyon TL satış gerçekleştirildi.
İhale öncesi yapılan 695,75 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 1 milyar 122,55 milyon TL'ye ulaştı.
İhalede satışların nominal tutarı 413,0 milyon TL oldu.
İhaleye 2 milyar 795,0 milyon TL nominal teklif geldi.
İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 11,88, ortalama yüzde 11,91, en yüksek yüzde 11,92 oldu.
İhalede basit faiz ortalama yüzde 11,57 seviyesinde geldi.
İhalede minimum 103.315 TL, ortalama 103.338 TL fiyat oluştu.
Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 27 Eylül Çarşamba günü ihraç edilecek.
Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 15 Mayıs 2019 tarihinde olacak.
Bir önceki 2 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 11,71 olmuştu.
Tahvilin ISIN kodu TRT150519T15.
İhraç edilen tahvilin 6 ayda bir kupon ödeme faizi yüzde 5,55 olacak.