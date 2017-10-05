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2018'de 5.8 milyar TL faiz dışı fazla bekleniyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Mali Plan'a göre, 2018'de 5.8 milyar TL faiz dışı fazla bekleniyor

2018'de 5.8 milyar TL faiz dışı fazla bekleniyor
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Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Mali Plan'a göre; 2018 için 5.8 milyar TL, 2019 için 11.8 milyar TL ve 2020 için 25.5 milyar TL faiz dışı fazla bekleniyor.

Buna göre, Orta Vadeli Mali Plan döneminde faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranının da 2018'de yüzde 0.2, 2019'da yüzde 0.3 ve 2020'de yüzde 0.6 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

Kaynak: Reuters

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