2018’de dolar ve euronun rakibi 'kron' olacak!

09 Ekim 2017

Evrim KÜÇÜK

Amerikan ekonomisinden gelen son veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl üçüncü kez faiz artırma olasılığını güçlendirdi. Piyasaların Fed’in yılın son toplantısında faiz artırmasına verdiği ihtimal, geçtiğimiz hafta yüzde 77’den yüzde 84’e yükseldi. Faizlerin artması doların eylül ayında başlayan yükseliş trendinin devam edeceği anlamına geliyor. Ancak analistlere göre yatırım planları yapılırken dikkate alınması gereken başka para birimleri de var. Bunların başında ise İsveç Kronu ile Norveç Kronu geliyor.

Ekonomistler, temmuz ayından bu yana performanslarında zayıflama beklenmesine karşın İsveç Kronu ve Norveç Kronu’nun gelecek 12 ay içinde euro karşısında ralli yapmasını bekliyorlar. Her iki para biriminin dolar karşısındaki çıkışlarını da sürdüreceği tahmin ediliyor. Norveç Kronu’nun, ülkenin en büyük ihracat kalemlerinden olan petrolün fiyatındaki artıştan destek bulması bekleniyor. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın gelecek aylarda devam etmesi öngörülürken, petrol gelirinin desteğiyle Norveç ekonomisinin bu yıl yüzde 1.6 ve 2018’de yüzde 1.8 büyüyeceği tahmin ediliyor. İsveç’de ise yükselen enflasyon nedeniyle merkez bankasının parasal genişlemeye son vermesi olasılığını artırması ülkenin parasını güçlendirecek.

Norveç parası %7.8 İsveç Kronu % 8.4 yükselecek

Reuters’ın ekonomistler arasında yaptığı ankete göre İsveç Kronu gelecek 12 ayda en büyük hamlelerinden birini gerçekleştirecek. Şu an euro karşısında 9.53 seviyesinden satılan İsveç Kronu’nun gelecek 12 ayda yüzde 4 prim yaparak 9.15 seviyesine geleceği tahmin ediliyor. İsveç parasının dolar karşısında ise şimdiki seviyesine göre yüzde 8.4 yükselmesi ve mevcut 8.12 düzeyinden 7.4290 seviyesine çıkması bekleniyor. Norveç Kronu’nun da dolar karşısında yüzde 7.8 ve aynı dönem içerisinde euro karşısında yüzde 3.8’lik bir performans göstereceği tahmin ediliyor.

Bazı analistler ise İskandinav ülkeleri merkez bankalarının paralarının ralli yapması endişesiyle temkinli davranarak Fed ya da Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) daha önce parasal sıkılaştırma için düğmeye basmak istemeyeceklerini savunuyor.

Doğu Avrupa paraları da şanslı bir yıla giriyor

Orta Avrupa paraları da 2018’de yükseliş trendine girecek. 2-5 Ekim tarihleri arasında 33 analistin katılımıyla yapılan bir başka Reuters anketine göre Orta Avrupa’daki güçlü ekonomik büyüme bölgedeki paraların önemli bir bölümünün değer kazanmasına yardımcı olacak.Ekonomistler, geçtiğimiz çarşamba günkü kapanışına oranla euro karşısında Polonya Zlotisi’nin yüzde 3, Macar Forinti’nin yüzde 1.9, Çek Kronu’nun yüzde 1.3 ve Roman Leyi’nin yüzde 0.7 yükseleceğini öngörüyor. Bölgenin 2016 yılından bu yana en çok getiri sağlayan parası Çek Kronu bu yıl yüzde 4.6 prim yaptı.

Ağustos ayında ülkenin merkez bankası, Avrupa Birliği içinde faizleri ilk yükselten merkez bankası oldu ve ekonomideki iyileşmeye paralel olarak bu artışların sürmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Çek Kronu bu beklentilerle birlikte euro karşısında 25.789 düzeyine yükseldi. Tahminler paranın önümüzdeki birkaç ay içinde 25.9 seviyesine geri çekildikten sonra 25.0 seviyesine yükseleceğine işaret ediyor.

Zloti de yılbaşından bu yana yüzde 2.5 yükselirken, forint ve ley ise yüzde 1 değer kaybetti. Enflasyon ile ilgili kaygılarını dile getiren Polonya ve Macaristan merkez bankalarının da gelecek yıl faiz artışını gündemlerine alabilecekleri belirtiliyor.