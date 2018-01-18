2018'de yüzde 4 büyüme bekleniyor

18 Ocak 2018

Türkiye ekonomisinin 2017'yi yüzde 6.5 ile OVP hedeflerinin üzerinde bir büyüme ile tamamladıktan sonra 2018 ve 2019'da yüzde 5.5 olan OVP hedeflerinin altında büyümesi bekleniyor.

Reuters'ın toplam 43 ekonomistin katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre büyümenin 2018'de yüzde 4'e 2019'da ise yüzde 3.8'e gerilemesi bekleniyor.

Ankete göre 2017 yılını yüzde 11.92 ile tamamlayan enflasyonun 2018'de sınırlı bir düşüşle yüzde 9.3'e, 2019'da ise yüzde 8.5'e gerilemesi öngörülüyor.

Cari açığın GSYH'ya oranının ise 2017'yi yüzde 5.1'de tamamladıktan sonra 2018 ve 2019'da da yüzde 5.1 olması bekleniyor.

Kaynak: Reuters