2019'un ilk enflasyon rakamı açıklandı

04 Şubat 2019

Ocak 2019'da tüketici fiyatları; bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 arttı.

Antalya'da etkili olan fırtınanın seralara zarar verdiği bir ortamda beklenti aylık yüzde 1,12 ve yıllık yüzde 20,47 artış yönündeydi. Enflasyon önceki ay aylık bazda yüzde eksi 0,40 ve yıllık yüzde 20,30 olmuştu.

Aylık en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu. Düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 3,10 ile konut oldu.

Gıda ve içecekte yıllık artış yüzde 30,97

Yıllıkta da en fazla yükseliş yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla; çeşitli mal ve hizmetler yüzde 29,63, ev eşyası yüzde 29,07, eğlence ve kültür yüzde 23,15 ve lokanta ve oteller yüzde 19,89 artış gösterdi.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Ocak'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,21 artış kaydedildi.

Ocak 2019'da endeksteki 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En düşük fiyat artışı Ankara'da

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,41 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 19,16 ile ''Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 25,17 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 24,02 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis", yüzde 23,75 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt", yüzde 23,44 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 17,28 ile "Ankara" bölgesinde bölgesinde gerçekleşti

Su sektöründe üretici fiyatları düştü

Bu arada Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Ocak'ta yüzde 0,45 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 32,93 oldu.

Yİ-ÜFE Ocak'ta bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,83, imalat sanayisi sektöründe yüzde 0,47, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,38 artarken; su sektöründe ise 6,88 azaldı.

Enflasyon sepeti güncellendi

Öte yandan TÜİK, TÜFE sepeti ve madde ağırlıklarını güncelledi. Buna göre, 2019'da TÜFE'de 418 madde, 895 madde çeşidi kapsanacak.

Yİ-ÜFE endeks sepeti de güncellendi.

Enflasyon sepeti güncellendi

Çarliston biber zam şampiyonu oldu