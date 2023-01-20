2022’de kredi kartıyla 3,7 trilyon lira harcama yapıldı

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), BKM ve MasterCard verileri üzerinden gerçekleştirdiği “Türkiye’de Kartlı Ödemeler 2022” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye’de 15 yaşından büyük nüfus içinde banka hesabı olanların oranı %86’ya ulaştı. Kartlar en çok market ve AVM’lerde kullanılırken en yüksek harcama artışı havayolu sektöründe oldu. Ayrıca ödemelerin yarıdan fazlası temassız ödeme şeklinde yapıldı.

Kartlı harcamalar yüzde 116 arttı

Araştırmaya göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 15 yaşından büyük nüfus içinde banka hesabı olanların oranı yükseliyor. Bir önceki yıl %82 olan bu oran 2022 yılında %86’ya ulaşırken, Avrupa’da ortalama %97 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye’deki toplam banka ve kredi kartı adedi yüzde 17’lik artışla 340 milyon adede yükseldi. Bunun 99 milyonunu kredi kartı 241 milyonunu da banka kartları oluşturdu. Toplam kartlı harcamalar %116 artışla 3 trilyon 708 milyar TL’ye ulaşırken, bu hacim içinde kredi kartı ile yapılan harcamalar da 2 trilyon 954 milyar TL’ye yükseldi.

2022 yılında kredi kartı ile yapılan harcamaların %75,4’ü peşin, %24,6’ü taksitli olarak yapıldı. Kredi kartıyla yapılan e-ticaret harcamalarında ise bir önceki yıla göre daha fazla taksit yapıldığı göze çarpıyor. 2022 yılında taksitli alışverişte e-ticaret payı %44,5’ten %50,2’ye yükseldi. E-ticaret sektöründeki harcama hacmi 860 milyar TL’ye ulaşırken bu rakamın toplam kartlı harcamalar içindeki ağırlığı %29,1’e yükseldi. Kartlar en çok market ve AVM’lerde kullanıldı, en yüksek harcama artışı havayolu sektöründe oldu. Buna göre kredi kartlarının en fazla kullanıldığı kategori %19 ile market ve AVM’ler oldu. Özellikle pandemi sonrası evlerden dışarı çıkma eğilimi AVM harcamalarını arttırdı. Bunu %9 ile akaryakıt, %8 ile elektronik kategorisi takip etti.

Kartla yapılan harcamalarda en yüksek artış, yine pandemi sonrası seyahat eğiliminin artmasıyla beraber, %229 oranla havayolları sektöründe gerçekleşti. Akaryakıt %184, yeme-içme %157 artışla havayollarını takip etti. Kartlı harcamalardaki en düşük artış ise %45 ile telekomünikasyon sektöründe görüldü.