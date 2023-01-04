2023’ün ‘en beğenilen’ hisseleri

Ufuk KORCAN

Geçen yıl yüzde 200’e yaklaşan yükselişi ile hem dünya borsalarına hem de diğer yatırım araçlarına fark atan Borsa İstanbul, yeni yıla da hızlı başladı. Endeks rekorlarına hız kesmeden devam ederken piyasaya yeni yatırımcı katılımları da sürüyor. Son dönemde yapılan halka arzların iyi performans göstermesi de yatırımcı sayılarına yenilerinin eklenmesini destekliyor. Benzer süreç önceki yılda da yaşanmıştı. Buradaki kritik nokta halka arzlar aynı tarihlerde sıklaşmaması ve ilk işlem gününden sonra hisselerin değer kazanması. Arz tarihlerinin çakışması ve kayıpların yaşanması durumunda yatırımcıların bir anda halka arzlara ilgisi azalabiliyor.

Seçim belirleyici olacak

Gelelim kısaca bu seneki genel beklentiye… Bu noktada yılı ikiye ayırabiliriz: Seçim öncesi ve sonrası. Seçime kadar düşük faiz ve stabil kur ortamı devam edecek gibi gözüküyor. Seçimlerden çıkacak sonuç ise yılın ikinci yarısında sadece hisse senedi değil tüm yatırım araçlarında yönü şekillendirecek. Biz yılın ilk yarısına odaklanalım ve önümüzdeki 5-6 aylık süreçte nasıl bir yatırım tercihi öneriliyor ona bakalım. Biraz önce de belirttiğim gibi seçime kadar olan süreçte alternatifsiz kalan borsa bu konumunu sürdürecek. Dolayısıyla hisse senedi yine en fazla getiri vadeden yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Tüyolardan uzak durun!

2022 yılında yüksek enflasyonist ortam nedeniyle çok sayıda hisse yatırımcısına ciddi getiriler sundu. Ancak yeni yılda hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağı ve dolayısıyla hisse seçiminin daha önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Bilanço ve trend analizi yapma konusunda yeterli finansal okuryazarlığa sahip olmayanlar için hisse seçimi yapmak oldukça zor bir süreç. Bu noktada uzman analistlerin hazırladığı araştırma raporları yol gösterici olacaktır. Kısa vadede ‘tüyolar’ ile yüksek getiri elde etmek isteyenler için Borsa İstanbul doğru bir adres olmayabilir. Çünkü son aylarda yaşanan yüksek artışlar sonrasında yaşanacak geri çekilmeler de sert olabilir ve telafisi uzun yılları bulacak kayıpların ortaya çıkmasına neden olabilir. Parasını enflasyon karşısında korumak isteyen, sabırlı yatırımcılar mali durumu güçlü ve hikayesi olan şirket hisselerine yatırım yaparlarsa orta ve uzun vadede zarar etmeleri çok çok zor.

2023’te öne çıkacak sektörler

Çin’in Covid önlemlerinde gevşemeye gitmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) güvercin tona geçiş sinyalleri vermesi küresel anlamda risk iştahını artırmış durumda. Ak Yatırım’a göre ekonomide yavaşlama ve finansal piyasalarda olası dalgalanma senaryoları ve BIST şirket kârlarında bir miktar zayıflama öngörüsü güçlendi. Bu çerçevede sektörel tercihler daha çok önem kazanıyor. Yeni yılda perakende, sigorta, havacılık, bankacılık, holding ve çimento sektörleri öne çıkabilir. Ancak sektörden bağımsız hisse bazlı hareketler yaşanmaya devam edecek. Bu noktada çalıştığınız aracı kurumlardan şirket raporları ve analizleri talep edebilirsiniz.

‘Mavi’ kurumların en çok tercih ettiği hisse senedi

Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarının model portföylerine bakıldığında gıda perakendeciliği hisselerinin ağırlığının azaldığı görülüyor. Geçen yıl yüksek enflasyonist ortam nedeniyle model portföylerin neredeyse tamamında gıda perakendeciliği hissesi vardı. Ancak enflasyonda yönün aşağıya dönebileceğine yönelik beklentiler ve marketlere yönelik denetim söylemleri perakendecilerin portföylerdeki ağırlığını azaltmışa benziyor. Mavi Giyim ise incelediğimiz 7 aracı kurumun 6’sının portföyünde yer alıyor. Mavi ile ilgili en yüksek 12 aylık fiyat hedefi 192 TL ile İş Yatırım’a ait. Havacılık sektörü yine bu yıl da portföylerin vazgeçilmezleri. Pegasus, TAV ve THY birçok aracı kurumun öneri listesinde. Çok sayıda düzenlemeye maruz kalan bankalar da yine portföylerde yer buluyor. Özellikle ilk çeyrekte bankaların 2022 bilançolarında yüksek kar açıklayacaklarına yönelik beklenti bankaları en azından ilk çeyrekte öne çıkartabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla yatırımcıların yeni yılda tek bir sektör ya da tek bir hisse senedi yerine sağlıklı bir dağılıma sahip portföy oluşturmaları onların yararına olacaktır.