2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Borsa İstanbul ve bankalar açık mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı tatil süresi kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. Vatandaşlar ise kamu izni süresinde piyasalar ve bankalar açık olacak mı? Diye merak ettiği ortaya çıktı.

İşte detaylar:

Ramazan Bayramı resmi tatil günleri

2025 Ramazan Bayramı tatili, kamu çalışanları için 29 Mart Cumartesi başlayıp 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Bu süredeki resmi tatil günleri ise şunlardır:

30 Mart Pazar (Bayramın 1. Günü)

31 Mart Pazartesi (Bayramın 2. Günü)

1 Nisan Salı (Bayramın 3. Günü)



Bu tarihlerde tüm resmi kurumlar, bankalar ve Borsa İstanbul kapalı olacaktır.

2-3-4 Nisan tarihlerinde borsa ve bankalar açık mı?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması kapsamında, 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izin kapsamındadır. Ancak bu günlerde Borsa İstanbul normal işleyişine devam edecek ve işlem günleri olarak açık olacaktır. Bankalar da aynı şekilde hizmet vermeye devam edecektir.