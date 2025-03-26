2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Borsa İstanbul ve bankalar açık mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu çalışanları için aldığı kararla Ramazan Bayramı 2025 yılında 9 günlük tatil olarak ilan edildi. Bu karar memurlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Peki, bu tatil süresinde Borsa İstanbul ve bankalar açık olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı tatil süresi kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldı. Vatandaşlar ise kamu izni süresinde piyasalar ve bankalar açık olacak mı? Diye merak ettiği ortaya çıktı.
İşte detaylar:
Ramazan Bayramı resmi tatil günleri
2025 Ramazan Bayramı tatili, kamu çalışanları için 29 Mart Cumartesi başlayıp 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Bu süredeki resmi tatil günleri ise şunlardır:
30 Mart Pazar (Bayramın 1. Günü)
31 Mart Pazartesi (Bayramın 2. Günü)
1 Nisan Salı (Bayramın 3. Günü)
Bu tarihlerde tüm resmi kurumlar, bankalar ve Borsa İstanbul kapalı olacaktır.
2-3-4 Nisan tarihlerinde borsa ve bankalar açık mı?
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması kapsamında, 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izin kapsamındadır. Ancak bu günlerde Borsa İstanbul normal işleyişine devam edecek ve işlem günleri olarak açık olacaktır. Bankalar da aynı şekilde hizmet vermeye devam edecektir.