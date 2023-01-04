3 kamu bankasından girişimcilere tekno destek

Söz konusu kredi ile teknoloji odaklı girişimlerin büyümesi, bilişim ve yazılım alanlarında istihdamın artırılması ve rekabetin desteklenmesi hedefleniyor. Anadolu Ajansı’nda yer alan bilgilere göre Tekno Girişimci Destek Kredisi’nden, Teknokent ve Teknopark gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren girişimciler faydalanabilecek. Öte yandan TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknoloji odaklı hibe/ destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler de Tekno Girişimci Destek Kredisi’nden yararlanabilecek. Firmaların mal ve hizmet alımı, maaş ödemesi, işletme giderleri, ofis malzemesi, ekipman, yazılım ve donanım alımlarının finansmanı için belge karşılığında kullanılabilecek krediler, en fazla 500 bin lira tutarında, 6 ay anapara ödemesiz ve 60 ay vadeli olabilecek. Kredi 36 ay vadeye kadar yıllık yüzde 13,5 sabit faizle, 36 ay ve üzeri vadelerde ise “TLREF+3” faiz oranıyla kullanıma sunulacak.

“Yerli ve Milli teknoloji hamlesini destekleyeceğiz”

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, hayata geçirdikleri Tekno Girişimci Destek Kredisi ile sektördeki firmaların rekabet gücünü ve inovasyon kapasitesini artırırken teknoloji ithalatından olumsuz etkilenmelerini önleyeceklerini ve haksız rekabetten korunmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Azami limit 500 bin TL

Arslan, küresel çapta hızla büyüme gösteren ve stratejik sektörler arasında yer alan bilişim ve yazılım sektörünün desteklenmesi ve uluslararası alanda rekabet güçlerini artırmalarının ülke adına büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, Teknoloji Destek Paketi kapmasında oluşturduğumuz Tekno Girişimci Destek Kredisi ile kendilerinin de belirttiği gibi teknoloji odaklı yazılım, blok zinciri, yapay zekâ, akıllı şehir konularında çalışanlar başta olmak üzere, bilişim ve yazılım alanlarındaki teknoloji girişimcilerini, onlarla birlikte de yerli ve milli teknoloji hamlesini desteklemiş olacağız..”

Tekno Girişimci Destek Kredisi, 36 ay vadeye kadar yıllık yüzde 13,5 sabit faizle, 36 ay üzeri vadelerde ise “TLREF+3” faiz oranıyla kullandırılacak. Azami 500 bin lira limitli ve 60 ay vadeli kredinin, ilk 6 ayı anapara ödemesiz olacak.