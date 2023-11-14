30 yeni marka ilk kez Bursa Downtown’da

Atış Grup ve Pars Toprak Sanayi A.Ş.’nin 85 bin metrekare alan üzerinde ortaklaşa hayata geçirdiği kiralama ve yönetim faaliyetlerini Fiba Commercial Properties’in üstlendiği DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, cadde mağazaları, restoranları, müzeleri, sinema salonları, performans sanatları merkezi, Avrupa’nın en büyük gösteri havuzu, animasyonlu led ekranları ve şehrin en büyük aile eğlence alanı ile Bursalıları seçkin dünya markalarıyla buluşturdu.

200 marka ile yeni bir alışveriş deneyimi

DownTown Bursa'da, 17 bin metrekarelik yeşil alan, geleneksel alışveriş kültürünün yanında Türk ve Dünya mutfağı lezzetleri ve konferans salonları bulunuyor. Ulusal ve uluslararası 200 markayı çatısı altında bulunduracak olan DownTown Bursa, aynı zamanda Bursa'da ilk kez yer alacak onlarca markaya ev sahipliği yapıyor.

Sokak lezzetleri alanının da olduğu konseptte ayrıca Bursa’da ilk defa yer alacak 30 yeni marka kapılarını misafirlerine açtı. Merkezin açılışında konuşan Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış, "72 bin metrekarelik kiralanabilir alanıyla, yüzde 99'luk kiralama yapılmış, bugün yüzde 68'lik mağazaların açıldığı ve Ekim ayının sonuna kadar da yüzde 95 doluluğa ulaşacak projeyi Bursa'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Bursa'ya değer katmanın yanı sıra, birçok turistlik faaliyetler de gerçekleştirilebilecek.

Avrupa'nın en büyük gösteri havuzuna sahip olmanın yanı sıra, 2 tane müze yer alacak. 10 bin metrekare çocuk eğlence merkezi yer almaktadır. Sadece perakende olarak değil, kültür ve sanatla bir arada olan bir AVM kazandırmış olduk" diye ifade etti. Pars Toprak Sanayi AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdönmez, "Bursa'ya ekonomik ve kültürel değerler kazandırmak için yapıldı. Projede, şehrin kültür sanat atmosferine katkı yapacak önemli projeler var. Bursa'ya yakışır festivaller burada yapıl acak."