31 Mayıs döviz kurları: Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?
Döviz kurlarında 31 Mayıs itibarıyla hareketlilik sürüyor. TCMB'nin faiz politikaları ve küresel gelişmelerin etkisiyle dolar 39,15 TL, Euro ise 44,47 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasadaki son gelişmeler…
Döviz piyasalarında 31 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla dalgalı seyir devam ediyor.
Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar dolar ve Euro’nun seyrini yakından takip ederken, dövizdeki anlık değişimler ekonomi gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor.
Küresel piyasalardaki ekonomik gelişmelerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Güncel Euro ve Dolar kurları (31 Mayıs 2025)
Dolar/TL
Alış: 39,1557 TL
Satış: 39,3022 TL
Euro/TL
Alış: 44,4720 TL
Satış: 44,9570 TL