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4 Haziran 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Gram altın 4.236 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 6.937 TL'yi gördü. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların gözü anlık fiyatlarda. İşte 4 Haziran Çarşamba güncel altın alış-satış rakamları…

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
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4 Haziran 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar oldu?
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Altın piyasası 4 Haziran 2025 Çarşamba gününe hareketli başladı. Haftaya yükselişle giriş yapan güvenli liman altın, günün ilk saatlerinde yatırımcının radarına girdi. Düğün sezonunun yaklaşması ve dolar kurundaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Piyasalardaki dalgalanmalar fiyatları kısa sürede değiştirebiliyor. Uzmanlar, yatırımcıların karar verirken güncel fiyatları ve piyasa analizlerini yakından takip etmelerini öneriyor.

Güncel verilere göre gram altın 4.228,05 TL'den alınırken, satış fiyatı 4.228,53 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın ise 6.850,00 TL alış ve 6.928,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Cumhuriyet altını da 27.318,00 TL alış ve 27.584,00 TL satış fiyatıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

22 ayar bilezik fiyatları da yükselişte. Alış fiyatı 3.822,31 TL, satış fiyatı ise 4.037,25 TL oldu. Uluslararası piyasalarda ons altın, 3.358,94 dolar alış ve 3.359,28 dolar satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

4 Haziran 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim : 1

4 Haziran Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum

Gram Altın: Alış 4.228,05 TL – Satış 4.228,53 TL
Ons Altın: Alış 3.358,94 dolar – Satış 3.359,28 dolar
Çeyrek Altın: Alış 6.850,00 TL – Satış 6.928,00 TL
Yarım Altın: Alış 13.701,00 TL – Satış 13.855,00 TL
Tam Altın: Alış 26.813,02 TL – Satış 27.335,56 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 27.318,00 TL – Satış 27.584,00 TL

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