4 Temmuz 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar?
4 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları her gün olduğu gibi yine merak konusu oldu. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? Yarım altın kaç TL oldu? Tam altın fiyatları ne durumda? İşte 4 Ağustos Cuma günü sabahında güncel altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. 4 Temmuz 2025 Cuma sabahı itibarıyla altın piyasasında yukarı yönlü bir hareketlilik dikkat çekiyor.
Küresel piyasalarda süregelen dalgalanmalar, döviz kurlarındaki yükseliş ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor.
Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, özellikle “Gram altın bugün kaç TL?”, “Altın fiyatlarında son durum ne?”, “Altın düşmeye devam edecek mi?” gibi sorulara yanıt arıyor.
4 Temmuz Cuma altın fiyatlarında sabah saatleri itibarıyla güncel durum şöyle:
Gram Altın: Alış 4.275,03 TL – Satış 4.275,39 TL
Ons Altın: Alış 3.339,82 dolar – Satış 3.340,14 dolar
Çeyrek Altın: Alış 6.933,00 TL – Satış 7.005,00 TL
Yarım Altın: Alış 13.867,00 TL – Satış 14.010,00 TL
Tam Altın: Alış 27.234,75 TL – Satış 27.772,39 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 27.648,00 TL – Satış 27.892,00 TL
Uzmanlar, ons altının 3.340 dolar seviyesinde kalmasının, gram altındaki yukarı yönlü baskıyı desteklediğini belirtiyor. Aynı zamanda döviz kurlarındaki hareketlilik de altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynamayı sürdürüyor.