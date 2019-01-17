5 başlıkta piyasalar

17 Ocak 2019

Dolar/TL, TCMB'nin ileriye dönük indirim sinyali içermeyen PPK açıklamasıyla geriledi, Asya borsaları Çin ekonomisinin görünümüne dair endişelerle eksiye geçti, İngiltere'de Başbakan May alternatif planlar üzerine çalışıyor, ABD'de ise Huawei'ye karşı başlatılan yeni girişimlerin etkileri takip ediliyor.

Bugün piyasalarda izlenen gelişmeler şöyle:

Dolar/TL'nin seyri

Enflasyonda son aylarda gözlenen düşüşün ardından erken faiz indirimi endişelerine karşın Merkez Bankası'nın hem faizleri sabit tutması hem de ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesi piyasalarda iyimserliği beraberinde getirdi.

Faiz kararı öncesi 5.41 civarında işlem gören dolar/TL karar sonrası 5.35'in altına geriledi. TL dün dolar karşısında yüzde 1.5 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştı.

Dolar/TL bugün saat 09:13'de yüzde 0,60 artışla 5.3660'dan işlem gördü. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,75 yükseldi ve 6.1240'da yer aldı. Sterlin/TL ise İngiliz hükümetinin güven oyu almasının ardından yüzde 0,70 primle 6.9240'da.

Bu arada dolar endeksi de geçen beş seansta yaklaşık yüzde 1 değer kazandıktan sonra bugün yüzde 0,12 artıda 96.171'de bulunuyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Her ne kadar TCMB'den faiz indirimi beklenmiyor olsa da geçmiş kararlarını da dikkate alarak piyasalarda bir indirim endişesi oluşmuştu. Ancak dünkü metin faiz indiriminin bir sonraki toplantıda bile değerlendirilmeyeceğine yönelik kuvvetli mesajlar içeriyordu. Bu mesaj piyasalarda belirleyici oldu" dedi.

TCMB'nin bir sonraki faiz kararı 6 Mart'ta, yılın üçüncü toplantısı ise 25 Nisan'da.

Dolar/TL, haftaya ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla 5.5450 seviyesini test ederek başlamıştı. İki ülke liderlerinin telefon görüşmesi sonrası ise endişeler azalmış ve kur gerilemişti.

İngiltere'de neler oluyor?

İngiltere Parlamentosu'nda yapılan oylamada Başbakan Theresa May hükümeti 306'ya karşı 325 oyla güvenoyu aldı. Başbakan Theresa May, hükümetinin güvenoyu alması sonrası, alternatif bir Brexit planı için muhalefet parti liderleriyle görüşmeler yapmaya başladı.

Bu arada The Times gazetesinin haberine göre Avrupa Birliği yetkilileri, Brexit'i 2020 yılına kadar ertelemeye yönelik planları değerlendirmeye başladılar.

Öte yandan Fitch Ratings, Brexit anlaşmasının reddedilmesinin belirsizliği artırdığını, Britanya ekonomisinin görünümünün önümüzdeki birkaç hafta oldukça hassas olacağını bildirdi.

Asya'da borsalar ekside

Asya borsaları Çin ekonomisinin görünümüne dair endişelerle eksiye geçti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dar hacimli işlemlerde yüzde 0.1 gerilerken, S&P 500 endeksi vadeli işlemleri de yüzde 0.3 düştü.

Çin'deki 300 büyük şirketi izleyen endeks kâr büyümesinde yavaşlama uyarısında bulunan ülkenin ikinci büyük ev aletleri üreticisi Gree Electric'teki kayıpların öncülüğünde yüzde 0.3 geriledi.

İşlemciler risk iştahının azalmaya neden başladığını belirli bir sebebe bağlayamadı. Ancak Çin Merkez Bankası'nın bu hafta finans sistemine 168.7 milyar dolar ile rekor tutarda likidite enjekte ettiğine dikkat çekerek bu durumun piyasada nakit sıkıntısına işaret ettiğini belirtti.

Huawei'ye karşı tasarı

ABD'de tüm partilerin desteğini alarak Kongre'ye gönderilen yasa tasarısı da yatırımcıların temkinli olmasına yol açtı. Tasarı, Huawei'nin de aralarında bulunduğu Çinli şirketlerin ABD ihracat kısıtlamalarını ihlali halinde ABD'de üretilen parçaların bu şirketlere satışının sınırlanmasını öngörüyor. Ayrıca Wall Street Journal gazetesi ABD'de savcıların Huawei'nin ABD'li şirketlerin ticari sırlarını çaldığı iddiasını incelediklerini bildirdi.

Bu gelişmeler Çin ile ABD arasındaki gerilimi artırarak ticaret görüşmelerinde anlaşma sağlanmasını daha zor hale getirebilir.

Ayrıca ABD'de federal hizmetler için hâlâ ödenek bulunamadı. Kamu hizmetlerinin durması ekonomiyi de etkilemeye başladı. Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, kamu hizmetlerinin yapılamadığı her ilave haftanın üç aylık ekonomik büyümeyi 0.13 yüzde puan azaltacağını belirtti.

Petrol ve altın fiyatları

Ham perol fiyatları ABD'nin petrol üretiminin yeni bir rekor kırarak günlük 12 milyon varil seviyesine yaklaşmasıyla birlikte geriledi. Küresel talebin azalacağı endişeleri de fiyatlarda baskı yarattı. ABD ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.6 gerileyerek 52 dolara düştü. Brent de yüzde 0.6 gerileyerek 60.98 dolara indi.

ABD'nin ham petrol üretimi EIA verilerine göre 11 Ocak'ta sona eren haftada bir önceki haftaya göre günlük 0.2 milyon varil artışla 11.9 milyona çıkarak rekor kırdı. Dünyanın en büyük petrol üreticisi haline gelen ABD'nin geçen yıl Ocak ayından bu yana günlük üretimini 2.4 milyon varil artırması küresel arz fazlası endişelerini tetikliyor.

Altın, Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği beklentisinden bulduğu desteğe karşılık doların değer kazanmasına paralel yatay seyir izlerken, otomobil katalizörlerinde kullanılan paladyumun fiyatı talepteki artışla birlikte rekor kırdı.

Geçen yıl Ağustos ayında dip yapan paladyumun fiyatı, bu tarihten beri yüzde 60'ın üzerinde artarken Aralık ayında 16 yıldır ilk defa altını geçti. Bugün 1,366.5 dolara çıkarak rekor kıran paladyum yüzde 0.1 artıda 1,360 dolardan işlem gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ise 1,292.76 dolar ile yatay seyretti.

Kaynak: Reuters