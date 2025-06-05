5 Haziran 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar oldu?
ABD’den gelen zayıf veriler, Fed’in bu yıl iki kez faiz indirimi yapacağı beklentisini artırdı. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Altın fiyatlarındaki son durumu merak eden yatırımcılar gram, çeyrek, yarım ve tam altındaki güncel fiyatları araştırıyor. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? Yarım altın kaç TL oldu? Tam altın fiyatları ne durumda? İşte 5 Haziran Perşembe günü sabahında güncel altın fiyatları
Altın, ABD ekonomisinden gelen beklentilerin altındaki verilerin ardından yükselişini korudu. Özellikle hizmet sektöründe daralma ve istihdam piyasasında yavaşlama sinyalleri, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl iki kez faiz indireceği yönündeki beklentilerini güçlendirdi.
Altın, 2025 yılı başından bu yana yüzde 30’a yakın değer kazanarak nisan ayında rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlara göre, dolara bağımlılığın azaltılması hedefiyle bu alımların sürmesi bekleniyor.
5 Haziran Perşembe güncel altın fiyatları:
Gram Altın: Alış 4.259,12 TL – Satış 4.259,60 TL
Ons Altın: Alış 3.367,56 dolar – Satış 3.367,94 dolar
Çeyrek Altın: Alış 6.914,00 TL – Satış 6.987,00 TL
Yarım Altın: Alış 13.827,00 TL – Satış 13.974,00 TL
Tam Altın: Alış 26.976,29 TL – Satış 27.508,97 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 27.569,00 TL – Satış 27.820,00 TL