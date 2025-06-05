Altın, ABD ekonomisinden gelen beklentilerin altındaki verilerin ardından yükselişini korudu. Özellikle hizmet sektöründe daralma ve istihdam piyasasında yavaşlama sinyalleri, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl iki kez faiz indireceği yönündeki beklentilerini güçlendirdi.

Altın, 2025 yılı başından bu yana yüzde 30’a yakın değer kazanarak nisan ayında rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlara göre, dolara bağımlılığın azaltılması hedefiyle bu alımların sürmesi bekleniyor.

5 Haziran Perşembe güncel altın fiyatları:

Gram Altın: Alış 4.259,12 TL – Satış 4.259,60 TL

Ons Altın: Alış 3.367,56 dolar – Satış 3.367,94 dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.914,00 TL – Satış 6.987,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.827,00 TL – Satış 13.974,00 TL

Tam Altın: Alış 26.976,29 TL – Satış 27.508,97 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.569,00 TL – Satış 27.820,00 TL

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