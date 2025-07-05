5 Temmuz 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın ve döviz piyasasında hareketlilik sürüyor.

Hem iç hem dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında ve döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanıyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, “Bugün gram altın ne kadar?”, “1 Dolar kaç TL?” gibi sorulara yanıt ararken, güncel verilere olan ilgi de artmış durumda.

Döviz Kurları (5 Temmuz 2025 Cumartesi)

Dolar (USD/TRY): Alış 39,81 TL – Satış 39,91 TL

Euro (EUR/TRY): Alış 46,90 TL – Satış 47,04 TL

Sterlin (GBP/TRY): Alış 53,97 TL – Satış 54,24 TL

Özellikle dolar kurundaki hareketliliğin altın fiyatlarına da yansıdığı görülüyor. İşte 5 Temmuz itibarıyla güncel altın fiyatları:

Altın Fiyatları (5 Temmuz 2025)

Gram Altın: Alış 4.273,84 TL – Satış 4.274,34 TL

Ons Altın: Alış 3.334,89 dolar – Satış 3.335,28 dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.930,00 TL – Satış 7.013,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.860,00 TL – Satış 14.027,00TL

Tam Altın: Alış 27.184,99 TL – Satış 27.721,68 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.635,00 TL – Satış 27.925,00 TL

Ata Altın: Alış 28.042,41 TL – Satış 28.750,19 TL

Altın ve döviz piyasasında yaşanan bu hareketlilik, yatırım kararları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının politika adımlarının, önümüzdeki günlerde de bu fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.