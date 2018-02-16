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6 milyon dolarlık dijital hırsızlık

Rusya Merkez Bankası, SWIFT'le gerçekleştirilen saldırı sonucu geçen sene sisteminden 6 milyon dolar çalındığını duyurdu.

6 milyon dolarlık dijital hırsızlık
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Rusya Merkez Bankası, uluslararası para transfer sistemi SWIFT'le gerçekleştirilen bir saldırı ile geçen sene sisteminden 6 milyon dolar çalındığını açıkladı.

Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği ise belirtilmedi.

Merkezi Brüksel'de bulunan SWIFT, daha gelişmiş araçlar ve teknikler ortaya çıktığı için dijital saldırıların geçen yıl daha da yaygınlaştığını söylemişti.

Aralık ayında hackerlar, Rus devlet bankası Globex'ten 55 milyon ruble çalmaya çalışmıştı. Şubat 2016'da ise dijital hırsızlar Bangladeş Bankası'ndan 81 milyon dolar çaldı.

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